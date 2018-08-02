В июле продажи новых коммерческих автомобилей снизились на 18% до 928 единиц

По данным ассоциации «Укравтопром» в прошлом месяце в Украине было реализовано 928 новых коммерческих автомобилей, что на 18% меньше, чем в июле прошлого года и на четверть меньше результата предыдущего месяца.

Наибольшим спросом на июльском рынке пользовались автомобили марки Renault, которые заняли почти 23% рынка новых коммерческих авто. За месяц их было зарегистрировано 211 шт. К своему результату годичной давности Renault прибавил 18 процентов.

Второе место досталось автомобилям марки Fiat - 109 регистраций (+36% к июлю 2017г.).

Замыкает тройку лидеров Mercedes-Benz, в активе которого 83 реализованные машины (-31%).

Всего за семь месяцев текущего года украинский автопарк пополнили 7,3 тысячи новых коммерческих автомобилей. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на новые коммерческие автомобили вырос на 17 процентов.