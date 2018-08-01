Госбюджет Украины в июле сведен с незначительным профицитом - Госказначейство

Доходы государственного бюджета Украины в июле 2018 года составили 64,46 млрд грн, что на 52 млн грн, или на 0,1% больше планового показателя, сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины (ГКСУ) в среду.

Согласно ее данным, по сравнению с июлем прошлого года бюджетные поступления возросли на 11,66 млрд грн, или на 22%.

Общий фонд получил в минувшем месяце 57,04 млрд грн, что на 1,6% выше плана и на 17% превышает показатель годичной давности.

В целом по итогам семи месяцев 2018 года доходы госбюджета составили 513,46 млрд грн, отставание от плановых показателей - 3%, а по сравнению с семью месяцами прошлого года достигнут рост доходов на 14,7%.

Поступления в общий фонд за январь-июль составили 466,48 млрд грн, что на 2,9% ниже плана, но на 20,4% лучше показателя января-июля 2017 года.

Как указано в материалах Госказначейства, налоговые поступления за семь месяцев принесли бюджету 215,9 млрд грн, что на 2,3 млрд грн, или на 1,1% выше планового показателя, тогда как таможенные - 179,1 млрд грн, не дотянув 5,01 млрд грн, или 2,7% до плана. По сравнению с семью месяцами прошлого года налоговые показатели в этом году возросли на 19,3%, таможенные - на 10%.

В июле поступления по налогам составили 25,7 млрд грн, что на 1,7% выше ожидаемого уровня и на 37% лучше июля-2017. Таможенные поступления за июль на 0,2% превысили запланированный уровень в 29,12 млрд грн и на 17,7% - показатель за прошлый год.

В целом июльский план по ГФС был перевыполнен относительно плановых показателей на 0,9%. Поступления составили 54,87 млрд грн, что лучше показателя июля-2017 на 11,33 млрд грн, или 26%.

Как уточнило Госказначейство, за семь месяцев этого года НДС был возмещен на суму 75,16 млрд грн, что на 10,1% превышает показатель за январь-июль 2017 года. В том числе июльское возмещение составило 10,72 млрд грн по сравнению с 9,63 млрд грн в июне этого года и 11,3 млрд грн в июле прошлого.

Доходы местных бюджетов в июле-2018 составили 19,73 млрд грн, что на 11,4% превышает прошлогодний показатель, а в целом за семь месяцев местные бюджеты получили 132,46 млрд грн, что на 15,6% больше семи месяцев прошлого года.

Согласно данным Госказначейства, поступления единого социального взноса (ЕСВ) в июле-2018 увеличились к июлю-2017 на 26,2% - до 19,1 млрд грн, а за семь месяцев - на 27,5%, до 126,82 млрд грн.

Как сообщалось, доходы госбюджета в 2017 году возросли на 28,7% - до 793,27 млрд грн, а расходы - на 22,5%, до 839,24 млрд грн.

Доходы госбюджета Украины в 2018 году определены в размере 917,9 млрд грн (прирост на 15,7%), расходы - на уровне 991,7 млрд грн (+18,2%).

