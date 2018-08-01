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Остатки на валютном Едином казначейском счете составляют 20,9 млрд грн - Маркарова
17:07 01.08.2018 |
Остатки на валютном Едином казначейском счете (ЕКС) по состоянию на начало дня 1 августа составили в гривневом эквиваленте 20,9 млрд грн, общая ликвидность ЕКС достаточная, сообщила и.о. министра финансов Оксана Маркарова.
"По состоянию на начало операционного дня 1 августа остатки на гривневом Едином казначейском счете действительно составили 2 млрд грн, однако дополнительно на валютных счетах ГКСУ на 1 августа есть эквивалент 20,9 млрд грн, которые в стандартном отчете по ГКСУ на начало месяца не отображаются. И с учетом ежедневного плана августа Минфин не имел причин продавать валюту", - написала она на своей странице в соцсети "Фейсбук" в среду.
О.Маркарова признала, что невыполнение запланированных на первый квартал текущего года 56 млрд грн заимствований является причиной низкого уровня гривнегого ЕКС.
"Однако общая ликвидность является достаточной, ситуация под контролем, все платежи идут вовремя", - добавила она.
Как сообщалось, остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) к началу августа 2018 года снизились до уровня января 2014 года и составили 1,99 млрд грн, сократившись за месяц на 7,4 млрд грн.
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