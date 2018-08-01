Автомобильный рынок Украины начал второе полугодие с позитивной динамики

Июльские регистрации новых легковых автомобилей в сравнении с 2017 годом увеличились на 4% до 6,7 тыс. шт., сообщает ассоциация «Укравтопром». Относительно предыдущего месяца рынок также вырос, рост составил почти 3 процента.

Чаще всего в прошлом месяце регистрировались автомобили марки Renault - 725 шт. Это на 12% больше чем годом ранее.

Второй по объемам реализации стала японская марка Toyota, повторившая свой результат годичной давности - 723 машины.

На третьем месте Skoda. Свои первые номера получили 503 автомобиля этой марки, или на 3 авто больше чем в июле 2017 года.

Четвертая позиция у Nissan, который закончил месяц с показателем 465 авто. В результате, Nissan увеличил свои июльские продажи на 25 процентов.

Замыкает пятерку лидеров Hyundai. Спрос на эту марку в Украине вырос на 51% и составил 451 автомобиль.

Также в ТОП-10 июля вошли такие автомобильные марки как: KIA - 438 авто (-10%); Volkswagen - 434 авто (-9%); Ford - 307 авто (+18%); Suzuki - 261 авто (+16%) и Mazda - 233 авто (-18%).

Самым популярным автомобилем месяца стал KIA Sportage. На этой модели в июле свой выбор остановил 301 покупатель.