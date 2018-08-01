Финансовые новости
- |
- 01.08.18
- |
- 11:55
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Автомобильный рынок Украины начал второе полугодие с позитивной динамики
11:19 01.08.2018 |
Июльские регистрации новых легковых автомобилей в сравнении с 2017 годом увеличились на 4% до 6,7 тыс. шт., сообщает ассоциация «Укравтопром». Относительно предыдущего месяца рынок также вырос, рост составил почти 3 процента.
Чаще всего в прошлом месяце регистрировались автомобили марки Renault - 725 шт. Это на 12% больше чем годом ранее.
Второй по объемам реализации стала японская марка Toyota, повторившая свой результат годичной давности - 723 машины.
На третьем месте Skoda. Свои первые номера получили 503 автомобиля этой марки, или на 3 авто больше чем в июле 2017 года.
Четвертая позиция у Nissan, который закончил месяц с показателем 465 авто. В результате, Nissan увеличил свои июльские продажи на 25 процентов.
Замыкает пятерку лидеров Hyundai. Спрос на эту марку в Украине вырос на 51% и составил 451 автомобиль.
Также в ТОП-10 июля вошли такие автомобильные марки как: KIA - 438 авто (-10%); Volkswagen - 434 авто (-9%); Ford - 307 авто (+18%); Suzuki - 261 авто (+16%) и Mazda - 233 авто (-18%).
Самым популярным автомобилем месяца стал KIA Sportage. На этой модели в июле свой выбор остановил 301 покупатель.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Убийцей участника АТО Олешко в Бердянске является экс-"торнадовец" – А.Геращенко
ТОП-НОВОСТИ
|Дорогой гроб для бурятов. Почему россияне похоронили хваленую «Армату»
|В ЦАР убиты российские журналисты, которые снимали фильм о ЧВК «Вагнер»
|Убийство «Сармата»: В кого отрикошетят пули, выпущенные в АТОвца
|Несмотря на проведенный аукцион, на межбанке сохранился спрос на иностранную валюту
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Автомобильный рынок Украины начал второе полугодие с позитивной динамики
|ОККО и WOG 1 августа повысили цены топлива на 50 коп./л
|Остаток средств на едином казначейском счете в июле сократился на 78,7% до 2 млрд гривен
|Нефть дешевеет 1 августа на данных API о неожиданном росте запасов в США
|Що буде з цінами на газ, або Як МВФ і Кабмін випробовують один одного
|В Украине 31 июля отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты
Это интересно
|Сделка Qualcomm и NXP на сумму $44 млрд сорвалась из-за позиции Китая
|Наказание Google: за что Еврокомиссия выписала рекордный штраф
|Электроконьки Segway поступят в продажу в августе за $400
|В Samsung созданы «неубиваемые» OLED-дисплеи
|Mercedes-Benz представил «короткий» седан A-Class
|Ford: адаптивный круиз-контроль помогает бороться с «фантомными» пробками
|Xiaomi выпустила массажное кресло с системой искусственного интеллекта