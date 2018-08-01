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Остаток средств на едином казначейском счете в июле сократился на 78,7% до 2 млрд гривен
09:52 01.08.2018 |
Остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в июле сократился на 78,7% с 9,388 млрд гривен (на 1 июня) до 1,995 млрд гривен (на 1 августа).
Об этом говорится в сообщении Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.
Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2018 году составлял по состоянию на 1 августа 1,995 млрд гривен, а максимальный - 20,105 млрд гривен - на 1 февраля.
За 2017 год остаток средств на едином казначейском счете сократился с 14,258 млрд гривен до 5,1 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, единый казначейский счет - система бюджетных счетов органов Госказначейства, на которые зачисляются налоги, сборы, иные обязательные платежи госбюджета, с которых органами Госказначейства осуществляются платежи в пользу субъектов хозяйствования, выполнивших работы или оказавших услуги распорядителям бюджетных средств.
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