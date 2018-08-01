В июне долг населения за жилкомуслуги уменьшился на 1,7% до 35,4 млрд гривен

В июне долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги уменьшился на 1,7%, или на 601,8 млн гривен до 35 375,2 млн гривен по сравнению с маем.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Долг за квартирную плату по состоянию на 1 июля 2018 года увеличился на 189,05 млн гривен до 3 893,6 млн гривен.

Долг за отопление и горячее водоснабжение уменьшился на 824,9 млн гривен до 11 448,2 млн гривен.

Долг за газоснабжение уменьшился на 218,5 млн гривен до 16 846,5 млн гривен.

В июне среди регионов наибольшая задолженность за отопление и горячее водоснабжение зафиксирована в Киеве (2 208,892 млн гривен), Харьковской (2 187,286 млн гривен) и Днепропетровской областях (1 941,284 млн гривен); за газоснабжение - в Харьковской (2 114,620 млн гривен), Днепропетровской (1 871,984 млн гривен) и Одесской (1 858,302 млн гривен) областях.

Наибольшая задолженность по квартирной плате в июне зафиксирована в Киеве (772,353 млн гривен), Днепропетровской (780,601 млн гривен) и Донецкой (367,675 млн гривен) областях.

Как сообщали Українські Новини, в мае долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 5,9%, или на 2 011,6 млн гривен до 35 976,9 млн гривен по сравнению с апрелем.