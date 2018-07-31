Государственная служба финансового мониторинга насчитала коррупционных сделок на 297,1 миллиарда гривен за первое полугодие

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В своем отчете ГСФМ указала, что проверки проводились с участием финансовой разведки.

Целью мониторинга была борьба с отмыванием доходов, финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения.

В результате в прокуратуру, фискальную службу, полицию, СБУ и НАБУ было направлено около 500 материалов о подозрительных операциях.

Также сообщается, что Госфинмониторинг продолжает расследовать факты отмывания и присвоения государственных денег бывшим президентом Виктором Януковичем и его ближайшим окружением. Речь идет о сумме в 1,5 млрд долларов США.

Как сообщалось, Национальный банк в январе-июне 2018 года направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 34 банков и 8 небанковских финучреждений.