Украина за 6 мес. замедлила темп прироста автопроизводства до 6,4%

Украинские автопредприятия в январе-июне 2018 года произвели 3,853 тыс. автотранспортных средств, что на 6,4% больше, чем за первое полугодие 2017 года, в том числе выпуск легковых автомобилей вырос на 8,8% - до 3,349 тыс. ед., сообщила ассоциация "Укравтопром".

Согласно ее статистическим данным, все легковые автомобили в первом полугодии выпустил только завод "Еврокар", тогда как за аналогичный период прошлого года он произвел 2,785 тыс. авто, а еще 293 ед. - Запорожский автозавод (ЗАЗ).

В то же время выпуск коммерческих автомобилей, зафиксированных в статистике "Укравтопрома", за январь-июнь сократился на 47% - до 109 ед. (без учета данных ЧАО "АвтоКрАЗ", не предоставляющего их ассоциации), тогда как выпуск автобусов возрос на 17,2% - до 395 ед.

Как сообщалось, в январе-апреле производство автотранспорта демонстрировало прирост на 32,7% к аналогичному периоду прошлого года, в январе-мае - на 14,2%, но положительная динамика сохраняется, прежде всего, с учетом низкой сравнительной базы.

По итогам полугодия лидером в общем автопроизводстве остается собирающий легковые автомобили Skoda "Еврокар". Запорожский автозавод (ЗАЗ), который в январе-июне легковые авто не выпускал, произвел 85 коммерческих авто (против 163 ед. за тот же период 2017 года) и 21 автобус (против 10).

Как сообщалось, ЗАЗ в 2018 году практически отказался от выпуска "легковушек".

Лидером автобусного производства остается завод "Черкасский автобус", выпустивший в июне 170 ед. (на 30% больше), который также произвел 21 коммерческий автомобиль.

Черниговский автозавод корпорации "Эталон" выпустил 52 автобуса (против 57 ед.), Часовоярский автобусный завод (Донецкая обл.) - 71 автобус (в январе-июне 2017 – 35ед.), корпорация "Богдан" – четыре автобуса (против 37 ед.).

Ассоциация также информирует, что в июне с заводов Украины вышло 672 автотранспортных средства, что на 19,5% меньше, чем в июне прошлого года, но на 52% больше, чем в мае текущего. Легковое автопроизводство в июне этого года сформировано ЧАО "Еврокар", которое выпустило 592 авто (на 12% больше, чем в июне-2017), тогда как в июне прошлого года кроме "Еврокара", который собрал 526 машин, 199 авто вышло еще с ЗАЗа.

Автобусов в прошлом месяце выпущено 77 ед. (на 15% больше, чем в июне-2017), а коммерческих авто – только три против 43 ед.

Как сообщалось, украинские автопроизводители неоднократно заявляли о катастрофическом состоянии отрасли.

В начале июля премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал народных депутатов до сентября текущего года разработать совместный с Кабмином законопроект о развитии автомобилестроения с созданием условий для прихода иностранных инвесторов

Затем стало известно о рассматриваемой группой Renault, продажи легковой и коммерческой техники которой лидируют в Украине, возможности размещения производства в стране.

Как сообщалось, автопроизводители за 2017 год произвели 8,586 тыс. автотранспортных средств, что на 63% больше, чем за 2016 год, в том числе выпуск легковых автомобилей возрос на 68,1% – до 7,296 тыс. ед., автобусов - в 2,5 раза, до 804 ед., коммерческих автомобилей (без учета грузовиков КрАЗ) выпущено 486 ед.