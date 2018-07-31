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Впервые с 2013г в Украине наблюдается рост занятости населения - Госслужба занятости
11:25 31.07.2018 |
И.о. главы Государственной службы занятости Валерий Ярошенко заявляет, что количество занятого населения в Украине выросло на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Мы наблюдаем, что действительно рынок труда на сегодняшний день, на первое полугодие 2018 года, демонстрирует некую стабилизацию. Рост занятости населения у нас по государственной статистике произошел впервые с 2013 года", - рассказал он на пресс-конференции в Киеве во вторник.
По словам В.Ярошенко, в сравнении с соответствующим периодом прошлого года количество занятого населения в Украине выросло на 149 тыс. человек (на 0,9%), а безработица составляет 9,7%.
В то же время он отметил, что 21,8% украинцев работают в "тени", тогда как в прошлом году таких было 22,3%.
"На учете в Государственной службе труда сегодня у нас 304 тыс. человек", - сказал В.Ярошенко.
По его словам, из них с высшим образованием 47%, а в городах Киев, Одесса, Харьков, Сумы и Львов в центрах занятости с высшим образованием от 85% до 90% безработных.
"По состоянию на 27 июля, по сравнению с такой же датой 2017 года, количество получателей помощи в стране - 236 тыс., это на 8% меньше, чем было в 2017 году", - добавил И.о. главы Госслужбы занятости.
Кроме того, он отметил, что в стране растет средний размер выплат помощи. Так, минимальная помощь по закону составляет 544 грн в месяц, и ее получает 25% безработных, а максимальная - 7тыс. 48 грн, и ее получает 5% безработных (в прошлом году 3%).
"Количество вакансий у нас существенно возросло за последний год. У нас в базе данных теперь порядка 130 тыс. вакансий ежедневно", - подчеркнул и.о. главы Госслужбы занятости.
В то же время, он отметил существование большого дисбаланса на рынке труда между предлагаемыми вакансиями и спросом соискателей.
В.Ярошенко отметил, что на данный момент рынок труда в Украине наиболее нуждается в слесарях, электросварщиках, токарях, пекарях, водителях, продавцах, поварах, официантах, медсестрах, трактористах, работниках по обслуживанию сельскохозяйственной техники.
"Мы за полгода смогли переучить, переквалифицировать, повысить квалификацию 88 тыс. безработных", - добавил В.Ярошенко.
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