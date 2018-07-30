Рынок металлопроката в Украине в I полугодии возрос на 5,6%

Украинские предприятия в январе-июне 2018 года нарастили потребление металлопроката на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 2 млн 81,3 тыс. тонн.

Согласно статистике, обнародованной объединением "Укрметаллургпром", в январе-июне 2018 года импортировано 653,3 тыс. тонн.

"За первое полугодие 2018 года рост потребления металлопроката на внутреннем рынке составила 5,6% относительно января-июня 2017 года, в то же время доля импортной составляющей возросла на 13,6%", - констатируется в пресс-релизе.

При этом отмечается, что структура импорта за первое полугодие 2018 года характеризуется практически паритетом между сортовым и плоским прокатом (48,6% и 47,9% соответственно), в отличие от аналогичного периода 2017 года, в котором наблюдалось существенное доминирование плоского проката над сортовым (соответственно, 60,8% и 38,2%). В первую очередь, это объясняется компенсацией импортными поставками утраченных объемов сортового проката ПАО "Енакиевский металлургический завод" (ЕМЗ на НКТ), потерянного в результате оккупации Донбасса.

По данным ОП "Укрметаллургпром", за первое полугодие 2018 года украинские метпредприятия произвели 9,25 млн тонн металлопроката (105% относительно аналогичного периода 2017 года с учетом деятельности в январе-феврале 2017 года мощностей на НКТ, или 110% без их учета), из которых, по информации ГП "Держаналитинформ", экспортировано около 7,82 млн тонн, или 84,6%. Это приблизительно соответствует аналогичному периоду 2017 года, когда доля экспорта составила 84,1% (7,41 млн тонн при общем производстве металлопроката 8,80 млн тонн).

Доля полуфабрикатов в экспортных поставках в первом полугодии 2018 года составила 44,9%, что выше, чем в период января-июня 2017 года (41,2%). Соизмеримым с аналогичным периодом 2017 года являются удельный вес плоского (33,3% и 33,9% соответственно), доля сортового проката снизилась (21,8% и 24,9% соответственно).

Основными экспортными рынками украинской металлопродукции в первом полугодии 2018 года, по данным ГП, остаются страны Европейского союза (33,3%), Африки (15,8%), прочие страны Европы, включая Турцию (14,6%) и страны Ближнего Востока (11,6%).

К главным металлургическим импортерам за первое полугодие 2018 года относятся СНГ (58,3%), страны Азии (18,6%) и ЕС-28 (17,5%).

Как сообщалось, украинские предприятия в 2017 году нарастили потребление металлопроката на 6,6% по сравнению с 2016 годом - до 5,158 млн тонн (4,837 млн тонн), в том числе импорт в Украину составил 1,302 млн тонн, тогда как в 2016 году - 1,056 млн тонн (рост на 246 тыс. тонн, или на 23,4%).

В 2017 году украинские метпредприятия произвели 18,441 млн тонн металлопроката (86% к 2016 году), из них экспортировано 79,1%, или 14,585 млн тонн (в 2016 году доля экспорта составляла 82,4%).

При этом доля полуфабрикатов в экспорте в прошлом году составила 43,1%, доля плоского проката - 33,1%, длинномерного - 23,8%.

Среди экспортных рынков украинской металлопродукции основными в 2017 году оставались страны ЕС (32,3% экспорта), другие страны Европы, включая Турцию (14%), страны Ближнего Востока (14,3%). В то же время импортируемая металлопродукция на 38,9% поступает из СНГ, около 26,1% - из ЕС, 25,6% - из Азии.