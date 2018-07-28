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Госбюджет за I пол.-2018 выполнен с дефицитом 9,8 млрд грн - Госказначейство
22:22 27.07.2018 |
Дефицит государственного бюджета Украины по итогам первого полугодия 2018 года составил 9,78 млрд грн, тогда как в прошлом году госбюджет за этот период был сведен с профицитом 29,04 млрд грн, сообщила Государственная казначейская служба в пятницу.
Согласно ее данным, общий фонд госбюджета за шесть месяцев этого года сведен с дефицитом 12,98 млрд грн, тогда как в прошлом году дефицит общего фонда госбюджета составил 1,7 млрд грн.
С учетом ранее обнародованных данных, в июне госбюджет был сведен с дефицитом 0,58 млрд грн, однако по общему фонду был зафиксирован профицит около 1,22 млрд грн.
Госказначейство указывает, что заимствования в первом полугодии текущего года составили по общему фонду 84,15 млрд грн при плане на этот период 139,3 млрд грн, тогда как погашения - 104,73 млрд грн при плане 106,54 млрд грн.
В спецфонд в январе-июне было привлечено 2,7 млрд грн займов при плане на весь год 17 млрд грн.
Приватизация за первое полугодие 2018 года принесла всего 0,05 млрд грн из ожидавшихся 4,58 млрд грн, что даже меньше 0,11 млрд грн за этот же период прошлого года.
Как сообщалось, доходы госбюджета-2018 запланированы в размере 917,9 млрд грн, расходы - на уровне 991,7 млрд грн, предельный объем дефицита - 80,6 млрд грн или 2,4% ВВП.
По итогам первого полугодия доходы составили 449,01 млрд грн, расходы - 458,97 млрд грн.
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