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Долг по зарплате в Украине в июне 2018г вырос на 6.3% - Госстат
19:18 27.07.2018 |
Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине в июне 2018 года увеличилась на 6,3% и к 1 июля 2018 года составила 2,723 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики в пятницу.
По ее данным, в июне сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий увеличилась на 11% и к 1 июля составила 1,566 млрд грн.
Как сообщает статведомство, рост задолженности по зарплате в минувшем месяце зафиксирован в Волынской (на 50,2%), Закарпатской (на 21,1%), Донецкой (на 18,3%), Запорожской (на 16,3%), Сумской (на 14,3%), Тернопольской (на 10,8%), Львовской (на 8,4%), Черновицкой (на 7,6%), Херсонской (на 7,1%) областях и в Киеве (на 4,1%).
В то же время задолженность по зарплате в июне-2018 сократилась в Винницкой (на 20,7%), Ривненской (на 8,5%), Николаевской (на 5%), Ивано-Франковской (на 4,5%), Кировоградской (на 2,3%) областях.
Госстат уточняет, что в отраслевом разрезе в июне-2018 задолженность по выплате заработной платы возросла в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов - на 9,1% (до 20,149 млн грн), в промышленности - на 7,4% (до 2,186 млрд грн), деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания на 8,8% (до 9,418 млн грн), в здравоохранении и предоставлении социальной помощи - на 8,8% (до 26,044 млн грн), транспорте, складском хозяйстве, почтовой и курьерской деятельности - на 5,3% (до 170,252 млн грн), предоставлении других видов услуг - на 13,7% (до 0,778 млн грн).
В то же время в искусстве, спорте, сфере развлечений и отдыха удалось добиться сокращения задолженности на 11,9% (до 1,211 млн грн), образования на 5,1% (до 4,335 млн грн), в профессиональной, научной и технической деятельности на 0,9% (до 112,338 млн грн), во временном размещении и организации питания - на 12,8% (до 2,351 млн грн), в сфере информации и телекоммуникаций на 5,7% (до 9,825 млн грн), в сельском хозяйстве, лесном и рыбном хозяйстве на 0,2% (до 17,347 млн грн).
Официальный курс на 27 июля - 26,651412грн./$1.
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