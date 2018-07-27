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Реальная зарплата в Украине в июне 2018г возросла на 13% - Госстат
19:01 27.07.2018 |
Как отмечает Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в июне 2018 года по сравнению с маем 2018 года возросла на 4,8%, в годовом измерении - на 24,2%, составив 9,141 тыс. грн, тогда как в мае она составила 8,725 тыс. грн, в апреле - 8,480 тыс. грн, марте - 8,382 тыс. грн, феврале - 7,828 тыс. грн, январе - 7,711 тыс. грн.
По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в июне 2018 года по сравнению с июнем 2017 года наблюдался в Закарпатской (на 28,2%), Житомирской (на 27,4%), Днепропетровской (на 27%), Полтавской (на 26%), Винницкой и Запорожской (на 26,9%), Николаевской и Кировоградской (по 25,8%), Волынской (на 25,6%), Тернопольской (на 24,8%), Киевской (на 24%), Хмельницкой (на 23,7%), Львовской (на 23,6%), Черкасской (на 23,5%), Ивано-Франковской (на 21,9%), Черновицкой, Черниговской областях и в Киеве (на 22,2%).
В Донецкой и Луганской областях (без учета части зоны проведения ООС) рост заработной платы составил 20% и 33,4% соответственно.
Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце зафиксирован в Киеве -13,553 тыс. грн, самый низкий - в Черниговской области, 7,341 тыс. грн.
В июне 2018 года по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года зарплата возросла в сфере госуправления и обороны, обязательного соцстрахования (на 38,8%), на предприятиях транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности (на 29%), деятельности у сфере административного и вспомогательного обслуживания (на 28,2%), финансовой и страховой деятельности (на 26,5%), в строительстве (на 25,8%), промышленности (на 25,1%), сельском хозяйстве, лесном и рыбном хозяйствах (на 25,2%), информации и телекоммуникаций (на 22,5%), в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспорта и мотоциклов (на 21,7%), образования (на 19,6%), операций с недвижимым имуществом (на 19,1%), в сфере профессиональной, научной и технической деятельности (на 17,2%), в здравоохранении и предоставлении социальной помощи (на 16,9%).
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