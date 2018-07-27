В Украине введут автоматическую систему взвешивания грузовиков в движении Weight-in-Motion

Об этом сказал на брифинге в пятницу министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает корреспондент Укринформа.

«Проект разработан совместными усилиями Министерства инфраструктуры, Всемирного банка, Укравтодора. Комплексы взвешивания в движении, которых будет построено 10 единиц, будут выявлять среди потока перегруженные грузовики и передавать информацию о них инспекторам Укртрансбезопасности», - отметил он.

По словам Омеляна, в случае подтверждения нарушения оно документируется, и налагаются соответствующие санкции.

«Цель проекта - сохранить дорогу от преждевременного разрушения, уменьшить вероятность тяжелых последствий дорожных аварий с участием грузовиков», - отметил он.

В то же время директор ГП «Укрдоринвест» Елена Криворучко сообщила агентству, что Государственное агентство автомобильных дорог Украины уже объявило тендер на проектирование, поставку и монтаж шести площадок взвешивания в движении.

«В Украине давно укоренилась практика, когда грузовик едет по дороге с нагрузкой на ось в 2-5 раз больше соответствующей нормы. Это крайне негативно отражается на эксплуатации автодорожного полотна, которое просто не рассчитано на такой вес. При этом грузовые комплексы - распространенная практика в США и странах Европы. Там любая машина, что превышает допустимые показатели веса, просто не выйдет в рейс. Водитель и владелец фуры не поедут через риск получить огромные штрафы. В Украине это обычно сходит перевозчикам с рук. Поэтому площадки взвешивания в движении помогут сделать передвижение таких машин фактически невозможным. Как следствие, мы будем сохранять дороги от преждевременного разрушения», - рассказала Криворучко.

Для установки шести площадок взвешивания в движении «Укравтодор» планирует использовать часть средств кредита Всемирного банка в рамках внедрения Проекта развития дорожной отрасли (RSDP) и Пилотного проекта по внедрению системы взвешивания в движении (WIM).

Грузовые комплексы будут установлены на подъездах к Киеву на трассах Киев - Ковель, Киев - Чоп, Киев - Довжанский, Киев - Чернигов - Новые Яриловичи и Киев - Одесса.

«Для того, чтобы претендовать на победу в торгах, потенциальный исполнитель должен показать среднегодовой строительный оборот от 10 млн долларов США, иметь опыт установки подобных комплексов, предоставить соответствующие финансовые гарантии и соответствовать целому ряду других требований», - подчеркнула Криворучко.

После полного завершения тендерной процедуры планируется, что система будет установлена в течение срока от четырех до восьми месяцев.