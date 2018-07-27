Потребление бензинов и ДТ в июне выросло на 5%, — Госстат

Потребление бензинов и дизельного топлива в июне 2018 г. составило 571,7 тыс. т, что на 5,1% (на 27,6 тыс. т) больше результата июня прошлого года. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).

При этом в первом полугодии 2018 г. потребления топлива составило 3,08 млн т, что на 0,5% (на 14,7 тыс. т) меньше чем в январе-июне 2017 г.

Промышленное потребление ДТ в июне увеличилось на 13,8% - до 322 тыс. т. Промпотребление бензинов показало снижение (-2,6%) и составило 44,6 тыс. т.

Розничная реализация ДТ через АЗС в июне 2018 г. Увеличилась на 4,8% до - 93,9 тыс. т, продажи бензинов сократились на 11,6% - до 111 тыс. т.

В целом потребление бензина в Украине в июне сократилось на 9,2% - до 155,7 тыс. т, а потребление ДТ выросло на 11,6% - до 416 тыс. т.

Как сообщал enkorr, суммарное потребления топлива в Украине в 2017 г. составило 6,97 млн т, что на 189 тыс. т (2,78%) больше показателя 2016 г.