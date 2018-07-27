Потери бюджета от теневого рынка топлива оценили в 10 млрд грн

Нефтегазовая ассоциация Украины (НАУ) призывает правительство к борьбе с теневым рынком нефтепродуктов. По ее оценкам, в сегменте дизельного топлива его доля достигла 20%, а сжиженного газа - 30-50% в зависимости от региона. Об этом говорится в сообщении Ассоциации.

«В результате государственный и местные бюджеты недополучат существенные суммы, которые варьируются в диапазоне от 5 до 7 млрд грн. ежегодно, а в текущем году могут достичь отметки 10 млрд грн», - говорится в сообщении НАУ.

В отраслевой ассоциации отмечают, что в последние годы на рынке нефтепродуктов сложилась достаточно сложная ситуация, связанная, прежде всего, со значительным распространением нелегальных заправочных станций.

«Нелегальные точки продаж в абсолютном большинстве случаев размещаются и эксплуатируются без надлежащим образом оформленного землепользования, реализуют топливо без применения кассовых аппаратов, без оформления трудовых отношений с работниками, без получения разрешений на эксплуатацию объектов повышенной опасности и другими многочисленными нарушениями действующего законодательства», - заявляют в Ассоциации.

НАУ подчеркивает, что негативным последствием деятельности нелегальных АЗС является создание угрозы для жизни и здоровья людей, поскольку такие объекты в нарушение строительных норм, размещаются в непосредственной близости к жилым домам и общественным зданиям.

«Реализация топлива без кассовых аппаратов приводит к накоплению неучтенных наличных средств, что создает предпосылки для процветания коррупции в органах контроля. К слову, ситуация уже настолько критическая, что некоторые международные компании поднимают вопрос о выводе своих инвестиций из-за невозможности конкуренции с нелегальным бизнесом», - говорится в сообщении НАУ.

По оценкам главы компании WOG Сергея Корецкого, объем реализации топлива через незаконные заправочные пункты достиг 40 тыс. т в месяц.

Ранее enkorr неоднократно сообщал о растущем дисбалансе между импортом и реальным потреблением авиационного топлива. Этот дисбаланс участники рынка объясняют возможным смешиванием керосина с дизельным топливом и продажей этого продукта под видом ДТ. Смешивание топлив имеет экономический смысл из-за семикратной разницы в акцизном налоге на ДТ (€139,5/тыс. л) и авиатопливо (€21/тыс. л).