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Украина и Чехия договорились увеличить квоту на автоперевозки
08:32 27.07.2018 |
Квота двусторонних разрешений для украинских автоперевозчиков на перевозку в/из Чехии в 2019 году будет увеличена на 2 тыс. штук. Об этом говорится на сайте Министерства инфраструктуры Украины.
Сообщается, что договоренность была достигнута на заседании украинско-чешской комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок.
По результатам переговоров на 2019 год квота разрешений для осуществления международных автомобильных перевозок будет выглядеть следующим образом:
* 23 тыс. универсальных разрешений (плюс 2 тыс. по сравнению с предыдущей квотой на 2018 год);
* 2,5 тыс. универсальных/в/из третьих стран (плюс 500 по сравнению с предыдущей квотой на 2018 год).
Указано, что чешская сторона согласилась либерализовать транзитные перевозки и после разработки механизма либерализации в рамках действующего законодательства обеих стран.
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