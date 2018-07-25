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Фонд энергоэффективности официально зарегистрирован
17:27 25.07.2018 |
В Украине официально зарегистрировано государственное учреждение Фонд энергоэффективности, как юридическое лицо, сообщает пресс-служба министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Отмечается, что на сегодняшний день Кабмин уже принял 8 из 9 необходимых постановлений, регламентирующих работу Фонда. В ближайшее время правительством планируется принять постановление об увеличении уставного капитала Фонда в 1,6 млрд грн.
Также в ближайшее время начнется процедура конкурсного отбора членов наблюдательного совета Фонда, отмечает Минрегоин.
И.о. директора Фонда энергоэффективности назначена Юлия Головатюк-Ангуряну.
Напомним, в начале июня 2017 года Верховная Рада приняла закон о создании Фонда энергоэффективности (N5598), цель которого - обеспечить эффективное использование финансовых средств, а также предоставление технической помощи для термомодернизации и энергетической модернизации жилого фонда.
28 февраля текущего года он был запущен Кабмином.
В проекте госбюджета на текущих год предусмотрено, что общий объём инвестиций в программы по энергоэффективности составит 1,6 млрд грн. Эти средства будут направлены на программу "теплых" кредитов (400 млн грн) и (1,2 млрд грн) на финансирование Фонда энергоэффективности. Часть из них (100 млн евро) будет предоставлена правительством Германии и Европейской комиссией.
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