Фонд энергоэффективности официально зарегистрирован

В Украине официально зарегистрировано государственное учреждение Фонд энергоэффективности, как юридическое лицо, сообщает пресс-служба министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Отмечается, что на сегодняшний день Кабмин уже принял 8 из 9 необходимых постановлений, регламентирующих работу Фонда. В ближайшее время правительством планируется принять постановление об увеличении уставного капитала Фонда в 1,6 млрд грн.

Также в ближайшее время начнется процедура конкурсного отбора членов наблюдательного совета Фонда, отмечает Минрегоин.

И.о. директора Фонда энергоэффективности назначена Юлия Головатюк-Ангуряну.

Напомним, в начале июня 2017 года Верховная Рада приняла закон о создании Фонда энергоэффективности (N5598), цель которого - обеспечить эффективное использование финансовых средств, а также предоставление технической помощи для термомодернизации и энергетической модернизации жилого фонда.

28 февраля текущего года он был запущен Кабмином.

В проекте госбюджета на текущих год предусмотрено, что общий объём инвестиций в программы по энергоэффективности составит 1,6 млрд грн. Эти средства будут направлены на программу "теплых" кредитов (400 млн грн) и (1,2 млрд грн) на финансирование Фонда энергоэффективности. Часть из них (100 млн евро) будет предоставлена правительством Германии и Европейской комиссией.