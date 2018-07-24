ФГИ завел в электронную торговую систему первые 18 объектов «малой» приватизации

Фонд государственного имущества (ФГИ) за два дня завел в электронную торговую систему первые 18 объектов "малой" приватизации во Львове и Житомире, сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов.

"Это первые лоты, которые выставляют города, в данном случае - Житомир и Львов. Но за несколько дней, максимум - через неделю счет пойдет на сотни", - сказал он в ходе встречи с премьер-министром в ГП "Прозорро.Продажи" во вторник.

Как отметил глава ФГИ Виталий Трубаров, фонд намерен завершить вводить лоты в систему до четверга.

При этом премьер-министр В.Гройсман отметил, что на ближайшем заседании Кабинета министров планируется рассмотреть пакет нормативных документов об электронных аукционах спецразрешений Госгеонедр

"По Госгеонадрах. Я думаю, что послезавтра, в четверг, мы примем пакет из семи постановлений о свободной продаже лицензий Госгеонадр", - сказал он.

При этом он отметил, что в августе Кабмин также намерен рассмотреть нормативно-правовые документы относительно обязательных электронных аукционов по древесине.