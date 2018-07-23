Рост промпроизводства в Украине в июне-2018 замедлился до 2,2% – Госстат

Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в июне-2018 к июню-2017 возросло на 2,5%, тогда как в мае-2018 к маю-2017 – на 2,9%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в июне этого года промышленное производство возросло на 0,2% как с учетом сезонного фактора, так и без него.

Согласно данным ведомства, в целом за первое полугодие 2018 года рост промышленного производства составил 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В поставке электроэнергии, газа и пара рост составил - 4,3%, в перерабатывающей промышленности - 2,5%, в добывающей - 2,2%. При этом Госстат уточняет, что в июне-2018 к июню-2017 перерабатывающая промышленность увеличила производство на 2,8%, в поставке электроэнергии, газа и пара производство возросло на 4,8%., тогда как в добывающей промышленности зафиксировано падение на 0,6%

Как отмечает статведомство, в Луганской области промышленное производство в июне- 2018 по сравнению с июнем-2017 выросло на 7%, в Донецкой - на 7,4%.

Что касается остальных областей, то в июне текущего года положительный результат в промышленности зафиксирован в Ивано-Франковской (на 11,7%), Волынской (на 10,7%), Закарпатской (на 7%), Черновицкой (на 6,7%), Сумской (на 4,8%), Запорожской (на 3,6%), Харьковской (на 3,4%), Черкасской (на3,3%), Тернопольской (на 3,2%), Днепропетровской (на 2,3%), Львовской (на 1,8%), Полтавской (на 1,4%), в г.Киеве и Киевской (на 0,9%),), и Хмельницкой (на 0,4%) областях.

Как сообщалось, промпроизводство в Украине в 2017 году сократилось на 0,1% после роста на 2,4% в 2016 году. Этому предшествовало четыре года спада: в 2015 году промпроизводство сократилось на 13%, в 2014 году – на 10,1%, в 2013 году – на 4,3%, в 2012 году – на 0,7%.



Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в июне 2018г:

июнь 2018г к маю 2018г, % июнь 2018г к июню 2017г, % январь-июнь2018г к январю-июню 2017г, % Справочно январь-июнь 2017 к январю-июню 2016 Промышленность всего 100,2 102,2 102,5 100,3 Добывающая и перерабатывающая промышленность 100,4 101,8 102,2 101,3 Добывающая промышленность и разработка карьеров 98,7 99,4 101,6 94,1 - добыча каменного и бурого угля - добыча сырой нефти и природного газа 95,8 100,4 100,9 88,8 - добыча металлических руд 97,4 99,4 99,5 101,0 Перерабатывающая промышленность 100,1 100,7 103,4 90,5 в том числе 101,1 102,8 102,5 104,7 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 100,0 100,7 97,9 105,7 Текстильное производство; производство одежды, кож, изделий из кожи и др. материалов меха и изделий из меха 99,7 93,7 97,9 109,0 Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность 100,4 100,6 104,4 107,3 Производство кокса, и продуктов нефтепереработки, 97,7 100,3 105,9 81,7 Производство химических изделий и химической продукции 96,5 130,3 139,5 97,7 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 101,1 93,8 98,4 102,2 Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции 101,0 101,0 97,8 109,7 Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 102,4 103,3 101,9 97,8 Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 103,5 104,8 106,6 108,3 производство компьютеров, электрической и оптической продукции 169,3 77,5 97,9 119,2 производство электрического оборудования 108,4 93,5 94,1 99,5 Производство машин и оборудования, не отнесенных к другим группам 98,2 106,5 102,6 108,9 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств 99,2 117,3 119,1 110,7 Производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования 101,2 105,6 102,7 112,3 Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 98,0 104,8 104,3 94,6 Промышленность 100,2 102,2 102,5 100,3 Товары промежуточного потребления 100,9 101,7 102,9 98,1 Инвестиционные товары 104,5 108,2 107,5 110,5 Потребтовары краткосрочного использования 99,4 99,2 98,1 106,3 Потребтовары длительного использования 85,0 93,1 102,8 117,5 Энергия 97,4 102,4 102,8 93,8

Данные: Госстат