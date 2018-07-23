Рост промпроизводства в Украине в июне-2018 замедлился до 2,2% – Госстат

Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в июне-2018 к июню-2017 возросло на 2,5%, тогда как в мае-2018 к маю-2017 – на 2,9%.
Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в июне этого года промышленное производство возросло на 0,2% как с учетом сезонного фактора, так и без него.
Согласно данным ведомства, в целом за первое полугодие 2018 года рост промышленного производства составил 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В поставке электроэнергии, газа и пара рост составил - 4,3%, в перерабатывающей промышленности - 2,5%, в добывающей - 2,2%. При этом Госстат уточняет, что в июне-2018 к июню-2017 перерабатывающая промышленность увеличила производство на 2,8%, в поставке электроэнергии, газа и пара производство возросло на 4,8%., тогда как в добывающей промышленности зафиксировано падение на 0,6%
Как отмечает статведомство, в Луганской области промышленное производство в июне- 2018 по сравнению с июнем-2017 выросло на 7%, в Донецкой - на 7,4%.
Что касается остальных областей, то в июне текущего года положительный результат в промышленности зафиксирован в Ивано-Франковской (на 11,7%), Волынской (на 10,7%), Закарпатской (на 7%), Черновицкой (на 6,7%), Сумской (на 4,8%), Запорожской (на 3,6%), Харьковской (на 3,4%), Черкасской (на3,3%), Тернопольской (на 3,2%), Днепропетровской (на 2,3%), Львовской (на 1,8%), Полтавской (на 1,4%), в г.Киеве и Киевской (на 0,9%),), и Хмельницкой (на 0,4%) областях.
Как сообщалось, промпроизводство в Украине в 2017 году сократилось на 0,1% после роста на 2,4% в 2016 году. Этому предшествовало четыре года спада: в 2015 году промпроизводство сократилось на 13%, в 2014 году – на 10,1%, в 2013 году – на 4,3%, в 2012 году – на 0,7%.
Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в июне 2018г:
|июнь 2018г к маю 2018г, %
|июнь 2018г к июню 2017г, %
|январь-июнь2018г к январю-июню 2017г, %
|Справочно январь-июнь 2017 к январю-июню 2016
|Промышленность всего
|100,2
|102,2
|102,5
|100,3
|Добывающая и перерабатывающая промышленность
|100,4
|101,8
|102,2
|101,3
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|98,7
|99,4
|101,6
|94,1
|- добыча каменного и бурого угля
|- добыча сырой нефти и природного газа
|95,8
|100,4
|100,9
|88,8
|- добыча металлических руд
|97,4
|99,4
|99,5
|101,0
|Перерабатывающая промышленность
|100,1
|100,7
|103,4
|90,5
|в том числе
|101,1
|102,8
|102,5
|104,7
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|100,0
|100,7
|97,9
|105,7
|Текстильное производство; производство одежды, кож, изделий из кожи и др. материалов меха и изделий из меха
|99,7
|93,7
|97,9
|109,0
|Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|100,4
|100,6
|104,4
|107,3
|Производство кокса, и продуктов нефтепереработки,
|97,7
|100,3
|105,9
|81,7
|Производство химических изделий и химической продукции
|96,5
|130,3
|139,5
|97,7
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|101,1
|93,8
|98,4
|102,2
|Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции
|101,0
|101,0
|97,8
|109,7
|Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
|102,4
|103,3
|101,9
|97,8
|Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|103,5
|104,8
|106,6
|108,3
|производство компьютеров, электрической и оптической продукции
|169,3
|77,5
|97,9
|119,2
|производство электрического оборудования
|108,4
|93,5
|94,1
|99,5
|Производство машин и оборудования, не отнесенных к другим группам
|98,2
|106,5
|102,6
|108,9
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств
|99,2
|117,3
|119,1
|110,7
|Производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования
|101,2
|105,6
|102,7
|112,3
|Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|98,0
|104,8
|104,3
|94,6
|Промышленность
|100,2
|102,2
|102,5
|100,3
|Товары промежуточного потребления
|100,9
|101,7
|102,9
|98,1
|Инвестиционные товары
|104,5
|108,2
|107,5
|110,5
|Потребтовары краткосрочного использования
|99,4
|99,2
|98,1
|106,3
|Потребтовары длительного использования
|85,0
|93,1
|102,8
|117,5
|Энергия
|97,4
|102,4
|102,8
|93,8
Данные: Госстат