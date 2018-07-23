Транспортные предприятия Украины за 6 мес. сократили перевозку грузов на 2,4% - Госстат

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), грузооборот перевозчиков за указанный период снизился на 2,8% - до 162,4млрд ткм.
Согласно статданным, в январе-июне 2018 года железнодорожным транспортом перевезено на внутреннем сообщении и на экспорт 156,7 млн тонн грузов, что на 5,7% меньше, чем в январе-июне 2017 года.
Перевозки каменного угля снизились на 12,2%, нефти и нефтепродуктов - на 8,8%, зерна и продуктов перемола - на 16,9%, цемента - на 4,9%, строительных материалов – на 4,1%, лесных грузов - на 4,9%. Вместе с этим, перевозки кокса увеличились на 1,3%, черных металлов - на 2,3%, химических и минеральных удобрений - на 9,2%, железной и марганцевой руды - на 3,5%, лома черных металлов - на 9,1%. В общем объеме перевозок грузов водным транспортом зарубежные составляли 57,2%. По сравнению с январем-июнем 2017 года объем заграничных перевозок грузов уменьшился на 0,9%.
В январе-июне 2018 по сравнению с январем-июнем 2017 уменьшился объем перекачки грузов трубопроводным транспортом. Так, перекачка нефти сократилась на 4,8%, газа - на 4,6%. Транзит нефти сократился на 6,5%, газа - на 7,0%. Вместе с этим перекачка и транзит аммиака выросли соответственно на 36,0% и на 30,6%.
Грузовые перевозки в Украине в январе-июне 2018г:
|Грузооборот
|Перевезено грузов
|млн ткм
|в % к январю-июню 2017г
|млн тонн
|в % к январю-июню 2017г.
|Транспорт
|162398,6
|97,2
|301,3
|97,6
|железнодорожный
|92279,2
|97,2
|156,7
|94,3
|автомобильный
|20282,4
|106,5
|87,1
|105,6
|водный
|1558,8
|75,9
|2,2
|93,2
|трубопроводный
|48125,0
|94,6
|55,3
|96,0
|авиационный
|153,2
|135,5
|0,04
|122,6
Источник: Государственная служба статистики