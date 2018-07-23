Транспортные предприятия Украины за 6 мес. сократили перевозку грузов на 2,4% - Госстат

Транспортные предприятия Украины (без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС) в январе-июне 2018 года сократили перевозку грузов на 2,4% по сравнению с январем-июнем 2017 года – до 301,3 млн тонн.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), грузооборот перевозчиков за указанный период снизился на 2,8% - до 162,4млрд ткм.

Согласно статданным, в январе-июне 2018 года железнодорожным транспортом перевезено на внутреннем сообщении и на экспорт 156,7 млн тонн грузов, что на 5,7% меньше, чем в январе-июне 2017 года.

Перевозки каменного угля снизились на 12,2%, нефти и нефтепродуктов - на 8,8%, зерна и продуктов перемола - на 16,9%, цемента - на 4,9%, строительных материалов – на 4,1%, лесных грузов - на 4,9%. Вместе с этим, перевозки кокса увеличились на 1,3%, черных металлов - на 2,3%, химических и минеральных удобрений - на 9,2%, железной и марганцевой руды - на 3,5%, лома черных металлов - на 9,1%. В общем объеме перевозок грузов водным транспортом зарубежные составляли 57,2%. По сравнению с январем-июнем 2017 года объем заграничных перевозок грузов уменьшился на 0,9%.

В январе-июне 2018 по сравнению с январем-июнем 2017 уменьшился объем перекачки грузов трубопроводным транспортом. Так, перекачка нефти сократилась на 4,8%, газа - на 4,6%. Транзит нефти сократился на 6,5%, газа - на 7,0%. Вместе с этим перекачка и транзит аммиака выросли соответственно на 36,0% и на 30,6%.



Грузовые перевозки в Украине в январе-июне 2018г:

Грузооборот Перевезено грузов млн ткм в % к январю-июню 2017г млн тонн в % к январю-июню 2017г. Транспорт 162398,6 97,2 301,3 97,6 железнодорожный 92279,2 97,2 156,7 94,3 автомобильный 20282,4 106,5 87,1 105,6 водный 1558,8 75,9 2,2 93,2 трубопроводный 48125,0 94,6 55,3 96,0 авиационный 153,2 135,5 0,04 122,6

Источник: Государственная служба статистики