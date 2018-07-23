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В Украине построят еще один завод деталей для Volkswagen
Этой осенью немецко-японская машиностроительная компания Sumitomo Electric Bordnetze планирует ввести в эксплуатацию первую очередь предприятия по производству автомобильной электропроводки в помещениях Хмельницкого механического завода.
Об этом сообщает Inventure.
Согласно информации на сайте Хмельницкой облгосадминистрации, часть помещений под производство отремонтировано и нанят управленческий персонал.
Представители SEBN сообщают, что благодаря запуску нового производства до конца года будет создано 500 рабочих мест, а после расширения мощностей, численность штата планируется довести до 2 тыс человек.
Sumitomo Electric Bordnetze специализируется на производстве кабельных сетей для концерна Volkswagen.
В 2006 году компания открыла свой первый завод в Украине, "Сумитомо Электрик Борднетце-Украина". Это предприятие находится в с. Байкивцы Тернопольской обл. и выпускает сплошные кабельные сети для автомобилей Volkswagen Golf А5, А6, А7, Hybrid. С 2015 года было начато серийное производство вязок для Audi А4 B9.
В 2013 году SEBN открыла два филиала ООО "СЭ Борднетце-Украина" - в Черновцах и в Чорткове Тернопольской обл.
В прошлом году выручка "СЭ Борднетце-Украина" составила более 921 млн грн., а в 2016 году - 627,6 млн грн.
Материнская компания Sumitomo Electric Bordnetze AG была создана в 1986 году в качестве совместного предприятия Volkswagen AG и Siemens AG, которое получило название Volkswagen Bordnetze GmbH.
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