Эксперты ВТО признали введение Украиной пошлин на селитру российского «Еврохима» противоречащим требованиям организации

Группа экспертов Всемирной торговой организации признала распространение в 2014 году пошлин на импорт аммиачной селитры на продукцию компании «Еврохим» (Россия) противоречащим требованиям ВТО.

Об этом говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли.

«Группой экспертов было принято решение о несоблюдении украинской стороной требований ВТО относительно распространения в 2014 году действия антидемпинговых мер в группу компаний «ЕвроХим», на продукцию которых в 2010 году на основании решений суда была установлена ​​нулевая ставка пошлины», - говорится в сообщении.

Решение было принято в рамках дела России против Украины относительно ограничительных мер на селитру.

В то же время эксперты согласились и с частью украинских аргументов, в частности относительно необходимости соблюдения рыночного принципа формирования стоимости экспортного товара.

«Это важное решение, потому что им признано право на проведение корректировки при подсчете нормальной стоимости товара в случае доказательства ее "нерыночного" характера. Такая практика позволяет создавать условия для функционирования конкурентного рынка с равными условиями для всех участников », - подчеркнула заместитель Министра экономического развития и торговли - Торговый представитель Украины Наталья Микольская.

Межведомственная рабочая группа группы по обеспечению защиты прав и интересов Украины в торгово-экономической сфере в рамках ВТО анализирует решение экспертов, чтобы принять решение о целесообразности подачи апелляции или возможности имплементации их рекомендаций.

Как сообщали Українськi Новини, в июле 2014 года Украина увеличила антидемпинговые пошлины на импорт нитрата аммония (аммиачной селитры) из России с 9,76-11,91% до 20,51-36,03%.

Комиссия приняла решение установить ставку антидемпинговой пошлины для компании "Дорогобуж" в размере 20,51% (ранее ставка составляла 9,76%), для компании "МХК "Еврохим" (Москва, Россия) в размере 36,03% (ранее ставка составляла 0%), для остальных российских экспортеров - 36,03% (ранее ставка составляла 11,91%).