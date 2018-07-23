Закон об обязательной сертификации энергоэффективности зданий и объектов строительства вступил в действие

Закон, предусматривающий обязательную сертификацию энергоэффективности зданий и объектов строительства, вступил в действие.

Закон вступил в силу 23 июля 2017 года и вводится в действие через 1 год со дня вступления в силу, передают Українські Новини.

Согласно тексту закона, предусматривается введение обязательной сертификации энергоэффективности для объектов строительства, зданий и частей зданий, сдающихся в аренду на срок более 1 года, для зданий с отапливаемой площадью более 250 кв. м, в которых расположены государственные органы и проводится прием граждан (последние - в случае проведения реконструкции).

Данная сертификация также обязательна для объектов строительства со средним и значительным классом последствий.

Положения закона об обязательной сертификации не будут распространяться на объекты культурного наследия, здания промышленного и сельскохозяйственного назначения, объекты энергетики, транспорта, связи и обороны, складские помещения, культовые сооружения (например, церкви), временные сооружения, в том числе предназначенные для осуществления предпринимательской деятельности, а также на отдельно стоящие здания с отапливаемой площадью менее 50 кв. м и индивидуальные дома (кроме случаев получения государственной поддержки на осуществление термомодернизации или сертификации таких домов по желанию владельца).

Минимальные требования к энергоэффективности зданий будут пересматриваться раз в 5 лет.

Изготовление энергетического сертификата здания по объекту строительства возлагается на заказчика строительства до принятия такого объекта в эксплуатацию в установленном законодательством порядке.

Согласно тексту законопроекта, предусматривается, что срок действия сертификата энергетической эффективности будет составлять 10 лет.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле Украина и ЕС подписали соглашение о выделении 50 млн евро на финансирование Фонда энергоэффективности.

Вице-премьер министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко прогнозирует начало работы Фонда энергоэффективности до октября текущего года.