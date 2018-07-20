Оборот розничной торговли Украины в I пол.-2018 вырос на 6,2% - Госстат

Товарооборот розничной торговли Украины в январе-июне 2018 года в сопоставимых ценах увеличился на 6,2% по сравнению с январем-июнем 2017 года, сообщила Государственная служба статистики в пятницу.

По ее данным, в июне-2018 оборот розничной торговли по сравнению с маем-2018 снизился на 0,8%, с июнем-2017 - возрос на 6,3%.

Наибольший рост оборота розничной торговли в январе-июне 2018 года наблюдался в Луганской (на 24,0%), Полтавской (на 10,4%), Донецкой (на 10,3%), Закарпатской (на 10,2%), Винницкой (на 9,9%), Киевской (на 9,3%) и Тернопольской (на 8,4%) областях.

Госстат напоминает, что данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым и г.Севастополя и части зоны операции объединенных сил.

