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Оборот розничной торговли Украины в I пол.-2018 вырос на 6,2% - Госстат
17:56 20.07.2018 |
Товарооборот розничной торговли Украины в январе-июне 2018 года в сопоставимых ценах увеличился на 6,2% по сравнению с январем-июнем 2017 года, сообщила Государственная служба статистики в пятницу.
По ее данным, в июне-2018 оборот розничной торговли по сравнению с маем-2018 снизился на 0,8%, с июнем-2017 - возрос на 6,3%.
Наибольший рост оборота розничной торговли в январе-июне 2018 года наблюдался в Луганской (на 24,0%), Полтавской (на 10,4%), Донецкой (на 10,3%), Закарпатской (на 10,2%), Винницкой (на 9,9%), Киевской (на 9,3%) и Тернопольской (на 8,4%) областях.
Госстат напоминает, что данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым и г.Севастополя и части зоны операции объединенных сил.
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