Финансовые новости
- |
- 20.07.18
- |
- 18:26
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Renault подтвердила намерения выпускать автомобили в Украине
Группа Renault подтверждает, что изучает различные проекты с потенциальными местными промышленными партнерами, которые касаются локализации сборки в Украине некоторых моделей брендов группы. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе Рено Украина на запрос с просьбой прокомментировать слова премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о возможности размещения производства автомобилей группы Renault в Украине.
В В связи с этими намерениями 18 июля состоялась встреча с Владимиром Гройсманом, отметили в пресс-службе украинского представительства Renault.
В компании пока не готовы разглашать сроки и другие детали проекта. "Мы начинаем обсуждения, поэтому еще очень рано говорить", - отметили в Рено Украина.
Напомним, в среду 18 июля, Владимир Гройсман обсудил с руководством Renault возможность размещения производства автомобилей в Украине. Премьер уверен, что Украина может стать региональным хабом автопроизводства. "У нас уже есть прекрасные примеры работы предприятий, производящих как узлы и детали, так и готовую продукцию на украинский и европейский рынки. Эти производства посещал лично", - отметил он.
В разные годы проходили переговоры с десятками иностранных автопроизводителей на предмет организации производства автомобилей в Украине. В Украине хотели открыть свои заводы Mercedes-Benz, Hyundai, KIA, Ford, Opel, Fiat, Chrysler, Citroen, Samand, ГАЗ, IVECO, MAN и большинство китайских автопроизводителей. Как отмечают в ассоциации Укравтопром, но все они ушли в другие страны, где есть инвестиционный климат, защита инвестиций, а также четкая и прогнозируемая позиция государства по автомобильной отрасли. Свежий пример - решение корпорации Geely заключить соглашение с Беларусью о строительстве автомобильного завода.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|ICU сохранила прогноз роста ВВП в 2018 на уровне 3,5% при курсе гривны 28 UAH/USD на конец года
|Мировое соглашение с Газпромом возможно только по недавно поданным жалобам на сумму свыше $12 млрд, - Юрий Витренко
|Багаті мало платять. Уряд хоче посилити контроль за статками заможних
|Референдум на Донбассе: Почему Путин «слил» тайные переговоры с Трампом
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Оборот розничной торговли Украины в I пол.-2018 вырос на 6,2% - Госстат
|Renault подтвердила намерения выпускать автомобили в Украине
|WTI перешла к снижению 20 июля на заявлениях Трампа, Brent стабильна у $72,6 за баррель
|ICU сохранила прогноз роста ВВП в 2018 на уровне 3,5% при курсе гривны 28 UAH/USD на конец года
|«Днепразот» возобновил производство хлора
|Рост цен на автогаз близится к концу
|Украина наладила производство реактивных пехотных огнеметов, - Укроборонпром
Это интересно
|Rolls-Royce будет использовать жуков-роботов для ремонта двигателей
|Исследование: ожирение само по себе не увеличивает риск смерти
|Walmart и Microsoft объединились против Amazon
|Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордную сумму в 4,3 млрд евро
|Nokia X5: современная платформа с поддержкой ИИ, экран 19:9 и цена в 150 долларов
|«Антонов» совместно со швейцарцами будет производить беспилотные воздушные такси
|Джордж Клуни стал самым высокооплачиваемым актером