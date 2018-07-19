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Резиденты в 2017г реинвестировали в Украину через зарубежные структуры $270 млн - НБУ
09:11 19.07.2018 |
Объем псевдоиностранных прямых инвестиций, в которых конечным контролирующим инвестором является резидент, в 2017 году составили $270 млн, или 10,4% всех внешних прямых инвестиций в Украину, сообщается на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ).
По оценкам центробанка, общий объем так называемых "round tripping инвестиций" (когда резидент выводит за границу средства, которые затем возвращаются в страну в виде прямых иностранных инвестиции) за период с 2010 по 2017 гг. составил $7,9 млрд, или 22% от общего объема прямых иностранных инвестиций в Украину за этот период ($35,9 млрд).
При этом наибольшие объемы такого инвестирования наблюдались в течение 2010-2013 гг.: за этот период они обеспечивали в среднем около трети чистого притока ПИИ в Украину, тогда как в 2016-2017 гг. составили всего лишь 6,9%, а в 2014-2015 гг. наблюдался чистый отток средств из Украины по таким операциям.
По данным центробанка, более 80% таких инвестиций было направлено в предприятия реального сектора.
Основными странами, через которые осуществлялось такое инвестирование, были Кипр (около половины от общего объема инвестиций), Нидерланды, Швейцария и Австрия.
В дальнейшем Нацбанк планирует публиковать такие данные на ежегодной основе.
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