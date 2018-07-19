Кабмин упростил доступ к телекоммуникационным сетям для бизнеса

Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил комплект правил, необходимых для полноценной работы закона "О доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики с целью развития телекоммуникационных сетей".

В частности, Кабмин утвердил Правила предоставления доступа к инфраструктуре объекта электроэнергетики, (разработаны Министерством энергетики и угольной промышленности), Правила предоставления доступа к инфраструктуре объекта транспорта (разработаны Мининфраструктуры), Правила предоставления доступа к инфраструктуре объекта строительства и Правила предоставления доступа к инфраструктуре домовой распределительной сети (разработаны Минрегионстроем).

При этом утверждение соответствующих методик определения платы за доступ возложено на профильные министерства.

Как сообщалось, ранее Кабмин на заседании 4 апреля принял проект постановления "Об утверждении правил предоставления доступа к инфраструктуре кабельной канализации электросвязи".

Верховная Рада 7 февраля 2017 года приняла во втором чтении и в целом проект закона №4159 от 26 февраля 2016 года "О доступе к инфраструктуре объектов строительства, транспорта, электроэнергетики для развития телекоммуникационных сетей".

Президент Украины Петр Порошенко 2 марта 2017 года подписал закон.

