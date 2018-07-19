Финансовые новости
- |
- 19.07.18
- |
- 01:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Кабмин упростил доступ к телекоммуникационным сетям для бизнеса
14:49 18.07.2018 |
Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил комплект правил, необходимых для полноценной работы закона "О доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики с целью развития телекоммуникационных сетей".
В частности, Кабмин утвердил Правила предоставления доступа к инфраструктуре объекта электроэнергетики, (разработаны Министерством энергетики и угольной промышленности), Правила предоставления доступа к инфраструктуре объекта транспорта (разработаны Мининфраструктуры), Правила предоставления доступа к инфраструктуре объекта строительства и Правила предоставления доступа к инфраструктуре домовой распределительной сети (разработаны Минрегионстроем).
При этом утверждение соответствующих методик определения платы за доступ возложено на профильные министерства.
Как сообщалось, ранее Кабмин на заседании 4 апреля принял проект постановления "Об утверждении правил предоставления доступа к инфраструктуре кабельной канализации электросвязи".
Верховная Рада 7 февраля 2017 года приняла во втором чтении и в целом проект закона №4159 от 26 февраля 2016 года "О доступе к инфраструктуре объектов строительства, транспорта, электроэнергетики для развития телекоммуникационных сетей".
Президент Украины Петр Порошенко 2 марта 2017 года подписал закон.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Фукс хочет отсудить у киевского метро еще полмиллиарда
|Кабмин готовится к проведению пробной переписи населения в декабре 2019 года
|В Киеве и пригороде осенью подорожают новостройки — компании гонятся за нормативом
|Как Украина в кратчайшие сроки создала свою противокорабельную ракету
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В январе-мае численность населения сократилась на 106,8 тыс. до 42,3 млн
|В «Нафтогазе» объяснили выплату премий в мае
|Нафтогаз начал новый арбитражный процесс против Газпрома
|Франсис Малиж покинет руководство ЕБРР в Украине
|Следующая трехсторонняя встреча по транзиту газа произойдет в течение октября
|Госгеонедра оценила 44 нефтегазовых участка 3 млрд. грн
Это интересно
|Смартфон Alcatel 5V получил три камеры и процессор Helio P22
|Это то, что нам всем может понадобиться: электрические мышцы
|Aston Martin придумал замену роскошным автомобилям — мультикоптер
|Безос стал самым богатым человеком в современной истории с состоянием в $150 млрд - СМИ
|Как женщинам быстро создать сеть деловых контактов
|Дебют фаблета Huawei Nova 3: экран Full HD+ с вырезом и четыре камеры
|Apple Inc. объявила о создании фонда инвестиций в чистую энергетику объемом $300 млн в Китае совместно с 10 своими поставщиками