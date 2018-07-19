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Кабмин утвердил меры по повышению качества услуг мобильной связи
14:03 18.07.2018 |
Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по повышению качества услуг мобильной связи, в частности предполагающий утверждение обновленного списка показателей качества, а также включение Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации, в перечень органов надзора, имеющих право проводить проверки в 2018 году.
Соответствующее решение Кабинет министров принял на заседании в среду.
В частности, в третьем квартале текущего года планируется утвердить обновленные показатели качества мобильной связи (голосовой, СМС и доступа к интернету), включающие такие, как: "средняя скорость передачи/приема данных", "время задержки между пакетами отправки и приема", "утеря пакетов" без установления их граничных нормированных уровней, а также "время ответа оператора информационно-справочной службы".
В то же время, планируется учесть невозможность восстановления предоставления телекомуслуг в однодневный срок в случае чрезвычайных ситуаций, аварий, краж или повреждения линий и станционных сооружений, в случае если это зафиксировано правоохранительными органами в установленном порядке.
Кроме того, с третьего квартала НКРСИ в перечень органов, на которые не распространяется действие закона "Про временные особенности осуществления мероприятий госнадзора (контроля) в сфере хоздеятельности" от 18 декабря 2017 года в части осуществления внеплановых мероприятий госнадзора.
В четвертом квартале планируется установить возможность маршрутизации трафика голосовой телефонии до конечного оборудования абонентов местных сетей фиксированной связи с использованием сетей мобильной связи; предоставить операторам в случае кражи или повреждения кабельных сетей связи возможность предоставлять общедоступные телекоммуникационные услуги с использованием стационарного конечного оборудования со встроенным радиомодулем.
Кроме того, предполагается обеспечить общее использование инфраструктуры сети фиксированной и мобильной связи для улучшения доступности телекоммуникационных услуг в сельской местности.
Также постановление обязывает Госспецсвязи сопровождать принятие законопроектов: "Про электронные коммуникации" (№5349-1), "Про внесение изменений в закон Украины "Про радиочастотный ресурс Украины" (№7181), а также законопроекта, обеспечивающего усиление ответственности за кражу телекомоборудования (№6454).
Во время обсуждения текста распоряжения Кабмина, глава парламентского комитета по вопросам информатизации и связи Александр Данченко в свою очередь подчеркнул на необходимости ужесточить номы качества предоставления 2G связи, ссылаясь на то, что на большинстве дорог Украины этот стандарт связи практически не функционирует, что ставит под угрозу жизни граждан, в связи с отсутствием возможности вызвать Скорую помощь и другие службы спасения.
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