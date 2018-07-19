Кабмин запретил выплату бонусов и вознаграждений в госкомпаниях

Кабинет министров Украины на заседании в среду запретил выплату бонусов и вознаграждений в государственных компаниях.

"Я предлагаю… запретить выплаты бонусов и вознаграждений в государственных компаниях Украины. Я считаю, что зарплаты, премии должны быть достойными… Но что касается жадности, чрезмерности, я такого поддержать не могу", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Он поручил Министерству экономического развития и торговля (МЭРТ) подготовить это решение, определив "потолок" дополнительных выплат. В свою очередь первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив отметил, что МЭРТ подготовит это решение в течение трех дней.

При этом, как пояснил корреспонденту "Интерфакс-Украина" первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, нынешнее заявление - политическое и пока нет понимания, как будет выглядеть окончательное решение. "Я не думаю, что это будет "никому ничего", но сейчас я не готов говорить о том, как это будет выглядеть", - сказал он.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж присудил выплату "Газпромом" штрафа в размере $4,6 млрд. По итогам решений двух арбитражных споров на поставку и транзит газа "Газпром" обязан доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $2,56 млрд.

В конце мая набсовет "Нафтогаз Украины" решил премировать 41 сотрудника компании на общую сумму $46,3 млн, или 1% суммы штрафа, за вклад в победу по итогам тяжбы с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Из этой суммы будет выплачен налог на доходы физических лиц и другие сборы на сумму свыше $9 млн.

Такое решение наблюдательного совета "Нафтогаза" вызвало большую критику со стороны оппозиционных фракций, которые потребовали его отмены. Премьер-министр Владимир Гройсман просил набсовет НАК пересмотреть это решения, назвав его "перегибом", однако, по имеющейся информации, получил отказ. Генпрокурор Юрий Луценко сообщил СМИ, что прокуратура в рамках открытого уголовного дела также проверит законность присуждения такой премии.