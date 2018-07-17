НБУ поддерживает неэмиссионное финансирование расходов госбюджета

Национальный банк Украины (НБУ) поддерживает частные инвестиции в государственные ценные бумаги, предполагающие неэмиссионное финансирование расходов государственного бюджета.

"Ни Совет НБУ, ни правление не давали каких-либо рекомендаций относительно потенциального инвестирования в государственные долговые бумаги частными компаниями, ведь это нормальная рыночная операция. Более того, центробанк надеется на успешность операций по привлечению частного капитала в долговые бумаги государства, поскольку это будет способствовать финансированию расходов бюджета в соответствии с параметрами, установленными законодательством", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе НБУ.

В пресс-службе добавили, что рекомендация Совета Нацбанка правлению воздерживаться от покупки государственных ценных бумаг, которая была обнародована днем ранее, касалась дальнейшей политики центрального банка, при которой он не допустит фискального доминирования и не будет финансировать дефицит бюджета.

"Совет рекомендовал правлению продолжать воздерживаться от проведения операций, которые могут иметь признаки прямой или косвенной поддержки бюджетных расходов", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, Совет НБУ на заседании 16 июля рекомендовал правлению воздерживаться от покупки государственных ценных бумаг.

Совет также поручил правлению к 1 октября 2018 года разработать методологию расчета и установления параметров верхней границы объема государственных ценных бумаг в портфеле НБУ.

