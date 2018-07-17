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Зарплаты украинцев выросли более чем на четверть - Госстат
14:28 17.07.2018 |
В январе-мая 2018 года размер средней номинальной заработной платы составил 8225 гривен, что на 26,7% больше, чем за тот же период прошлого года.
Об этом сообщает Госстат.
Самый высокий уровень оплаты труда зафиксировали в сферах авиационного транспорта, финансовой и страховой деятельности, информации и телекоммуникаций, научной и технической деятельности, производства фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов, а также добычи каменного и бурого угля.
Самый низкий уровень заработной платы - на предприятиях почтовой и курьерской деятельности, здравоохранения, временного размещения и организации питания, библиотеках, архивах, музеях и других учреждениях культуры, а также в сфере водоснабжения, канализации, обращения с отходами.
Самые высокие зарплаты зафиксировали в Киеве - 12721 гривен, Донецкой области - 9173 гривен, Киевской - 8392 гривен и Днепропетровской областях - 8237 гривен.
Самые низкие - в Херсонской, Черниговской, Тернопольской и Черновицкой областях.
Как сообщалось, Кабинет министров с 1 января 2017 года повысил минимальную зарплату до 3200 гривен.
В октябре в Национальном банке заявили, что повышение с 1 января 2017 года минимальной заработной платы добавило 2-2,5 процентных пункта к инфляции текущего года.
Как сообщалось, с 1 января 2018 года прожиточный минимум составляет 1 700 гривен, а минимальная зарплата - 3 723 гривны.
Президент Петр Порошенко допустил увеличение минимальной заработной платы до 4,1 тыс. гривен во второй половине 2018 года.
Бывший министр финансов Александр Данилюк перед своим увольнением рассказал, что предпосылок для повышения минимальной заработной платы нет.
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