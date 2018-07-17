Площадка iGov перешла на баланс государства

Площадку по оказанию государственных услуг iGov передали государству.

Об этом на своей странице в Facebook написал куратор проекта Дмитрий Дубилет.

"Как вы знаете, iGov был создан, чтобы наши госорганы могли бесплатно и быстро запускать в интернете сервисы для граждан и бизнеса. С самого начала мы планировали идти по пути ProZorro - начаться, как волонтерская инициатива, и затем перейти на баланс государству. И вот, после длительного аудита и согласований, это произошло", - написал он.

"Почему это важно. Когда волонтеры iGov обращались к мэрам, руководителям областей и районов с предложением бесплатной помощи, в 99% случаев мы получали ответ: вы - негосударственная структура, поэтому мы будем осваивать бюджеты и запускать услуги сами. С первым они обычно справлялись отлично, со вторым - не очень", - добавил Дубилет.

Он сообщил, что теперь iGov переходит на баланс ГП при Днепропетровской ОГА, однако будет продолжать работать по всей Украине.

"Мы создаем общественную организацию развития электронных сервисов в регионах Украины, чтобы она координировала внедрение по всей стране.Я и наша команда планируем дальше заниматься iGov - даже больше, чем раньше. Теперь, с официальным статусом, мы все страшно заряжены на то, чтобы услуги перешли в электронную форму по всем регионам, а те услуги, которые уже внедрены - работали более качественно", - отметил Дубилет.