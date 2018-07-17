Застройщикам разрешат стеклить балконы

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства обновляет государственные строительные нормы, согласно которым с 1 октября позволит стеклить балконы и лоджии выше третьего этажа.

Об этом сообщил заместитель Министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе, передает пресс-служба Кабмина.

По его словам, сейчас действующие нормы запрещают остекление балконов при проектировании и строительстве многоэтажек и поэтому жители потом делают это самостоятельно.

"Такое самовольное остекление портит внешний вид зданий и вообще наших городов. Часто кроме этого, они еще и расширяют площади балконов, превращая их в ужасные пристройки ", - рассказал Парцхаладзе.

"И это уже вопрос безопасности людей, проживающих в таких домах или проходят мимо. Мы пересмотрели эту норму и в новых изменениях в ГСН ввели возможность остекления балконов при проектировании. Они вступят в силу с 1 октября", - сказал он.

Отмечается, что согласно новым изменениям, остекление балконов или лоджий с шириной не менее 1,2 м разрешается выполнять, если площадь остекления составляет не менее 50% от площади наружных стен балконов, а окна устанавливаются с суммарной шириной не менее 1,2 м и открываются в сторону балкона.

По словам заместителя министра, такая норма предотвратит самопроизвольное остеклению балконов, улучшит внешнюю эстетику зданий и позволит расширить возможности пожарной безопасности жителей.

Ранее сообщалось, что в Министерстве регионального развития и строительства предлагают отменить обязательное проектирование мусоропроводов в многоэтажных жилых домах.

Кроме того новыми государственными строительными нормами разрешено размещение в жилых домах встроенных и встроенно-пристроенных дошкольных учебных заведений.

