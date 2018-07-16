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В июне официальный уровень безработицы сохранился на 1,2%
13:53 16.07.2018 |
В июне 2018 года официальный уровень безработицы сохранился на 1,2%.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
По данным Госстата, по состоянию на 1 июля 2018 года в Государственной службе занятости были зарегистрированы 303,9 тыс. безработных.
На 1 июня 2018 года в Госслужбе занятости были зарегистрированы 316 тыс. безработных.
Количество вакансий в июне составило 82,4 тыс. (4 человека претендуют на 1 вакансию).
Средний размер пособия на одного безработного - 2 425 гривен.
Как сообщали Українські Новини, в мае 2018 года официальный уровень безработицы сохранился на 1,2%.
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