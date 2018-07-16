Финансовые новости
- |
- 16.07.18
- |
- 19:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Маркарова настаивает на выполнимости дефицита госбюджета 2,5%
09:47 16.07.2018 |
И.о. министра финансов Оксана Маркарова считает выполнимым государственный бюджет при дефиците 2,5%.
"Я как министр финансов скажу, что фискальная консолидация и дефицит бюджета в рамках 2,5% (ВВП - ИФ) является для нас нерушимым маяком", - сказала она в эфире радиостанции "НВ" в пятницу вечером.
Она отметила, что после принятия парламентом поправки в закон о Высшем антикоррупционном суде для возобновления переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) остается еще два вопроса.
"Теперь (после принятий парламентом поправки об апелляции в закон о Высшем атикоррупционном суде - ИФ) у нас остается наше внутреннее обсуждение по государственному бюджету - согласовать наши действия и заверить их, что дефицит остается в рамках утвержденной программы госбюджета... Конечно, и вопрос реформы газового сектора", - пояснила она.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами за 5 мес.-2018 возросло в 1,4 раза
|Когда ГБР начнет копать под МВД
|Совет НБУ рекомендует правлению воздерживаться от покупки государственных ЦБ и поддержки бюджетных расходов
|«Нафтогаз» не будет повышать цены на транзит газа из РФ после 2019 года
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ констатирует улучшение инфляционных ожиданий бизнеса
|Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами за 5 мес.-2018 возросло в 1,4 раза
|Падение цен на нефть 16 июля превысило 3,5%, Brent опустилась до $72,64 за баррель
|Citi ожидает цену Brent $78 за баррель в III кв. и $79 в IV кв., WTI - $72 и $73 за баррель
|В июне официальный уровень безработицы сохранился на 1,2%
|Розничные сети массово повысили цены на автогаз 16 июля
|Совет НБУ рекомендует правлению воздерживаться от покупки государственных ЦБ и поддержки бюджетных расходов
Это интересно
|Sony представила смартфон Xperia XA2 Plus
|Минторг США подписал договор с китайской ZTE, по которому она выплатит гарантию в $400 млн
|Смарт-часы TicWatch Pro с двумя дисплеями стоят $250
|Huawei и Audi договорились о создании подключённых автомобилей
|Microsoft представила дешёвый планшет Surface Go
|В историях Instagram появилась возможность задавать вопросы и получать ответы
|В Google Pay появилась возможность переводов денег между пользователями