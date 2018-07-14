НБУ улучшил оценку инвестиций и ухудшил текущий счет

Национальный банк Украины изменил методику подсчета прямых иностранных инвестиций (ПИИ) банковского сектора с учетом реинвестируемых доходов банков, а также осуществил соответствующий пересмотр данных статистики внешнего сектора за 2017 год.

"Пересмотр не имел существенного влияния на показатели внешней устойчивости: дефицит текущего счета в 2017 году расширился с $2 млрд до $2,4 млрд (с 1,9% до 2,2% от ВВП). В то же время эта операция была зеркально отражена в финансовом счете по статье ПИИ, где показатель за 2017-й увеличился с $2,4 млрд до $2,8 млрд. В результате сальдо сводного платежного баланса за прошлый год осталось неизменным", - сообщили в НБУ.

Расчет объемов реинвестируемых доходов для включения в платежный баланс осуществлен на основе чистых доходов от операционной деятельности банков с прямыми инвестициями в соответствии с долей участия прямого иностранного инвестора в его капитале. Реинвестированные доходы не включают реализованные и нереализованные холдинговые прибыли или убытки и отчисления в резервы.

В дальнейшем совместно с Государственной службой статистики планируется осуществить расчеты реинвестируемых доходов предприятий реального сектора и интегрировать их в статистику внешнего сектора.

Начиная с I квартала 2018 года НБУ начал предоставлять Государственной службе статистики данные по ПИИ банковского сектора для дальнейшего учета их в статистике прямых иностранных инвестиций. Эти данные формируются на основе балансовой и финансовой отчетности банков с соблюдением рекомендаций "Руководства по платежному балансу и международной инвестиционной позиции".