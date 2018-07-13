Правительство Украины продолжает искать компромисс с МВФ - премьер

Кабинет министров Украины продолжает переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о цене на природный газ для населения и рассчитывает на компромиссный вариант, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Сейчас мы в переговорах. Мы ищем компромиссные варианты, чтобы, в первую очередь, защитить интересы украинских граждан, и Украины. Я надеюсь на понимание с нашими международными партнерами", - сказал он на "Часе правительства" в Верховной Раде в пятницу.

В.Гройсман напомнил, что уже год правительство ведет дискуссии в отношении формирования цены на газ для населения. Он пояснил, что газ для промышленности сейчас стоит около 10 тыс. грн, тогда как для населения правительство ввело ее ограничение до 7 тыс. грн.

"Речь идет о том, чтобы уравнять цену в Украине и сделать ее единой. Я категорически с этим не согласен. И поэтому год мы ведем серьезную дискуссию с МВФ. Мы ищем сейчас правильный подход. Но важно, чтобы украинцы не пострадали от этого. И нужны адекватные компенсаторы для этого", - сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что повышение цен на газ может быть только вынужденным шагом, чтобы не допустить экономической катастрофы в случае дефолта, который может произойти в отсутствие международного финансирования и возможности Украины обслуживать свои внешние долги.

"Я буду просить консультаций с лидерами фракций по этому вопросу. И буду просто показывать два сценария, три сценария, на которые мы можем пойти", - сказал В.Гройсман.

Премьер указал, что Украине ежегодно необходимо только для обслуживания госдолга привлекать около $5 млрд.

"За следующие 5 лет мы должны вернуть $33 млрд. Стратегия моя, как премьера, и правительства, и, я уверен, всех народных депутатов, заключается в том, чтобы отдать эти долги и обеспечить более быстрый экономический рост", - подчеркнул В.Гройсман.

По его словам, дефолт приведет к резкому росту цен, обесцениванию доходов украинцев.

"Фактически все, что мы накопили: динамику, которая будет и далее расти, это может все обнулиться, а еще не дай бог, пойти в минус", - отметил премьер.

Он подчеркнул, что правительство и парламент не должны допустить такого трагического сценария, и в случае поддержки международных партнеров экономическая ситуация в стране в следующем году продолжит улучшаться.

Как сообщалось, с июля 2017 года Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу: Фонд настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30% до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках, тогда как премьер считает такое резкое повышение неоправданным.

По словам источника в правительстве, за это время украинская сторона предложила МВФ уже не менее восьми вариантов изменения формулы цены на газ, которые позволили бы уйти от "неподъемного для обычных граждан" повышения цены, на котором настаивает Фонд.

Позиция Фонда является достаточно жесткой, так как правительство в минувшем году приняло решение о таком повышении газовых цен, что позволило Украине получить транш кредита МВФ, однако впоследствии в одностороннем порядке отказалось от его выполнения.

Директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард 19 июня 2018 года заявила, что выполнение предусловия, касающегося цен на газ, является критически важным для завершения текущего пересмотра поддерживаемой МВФ программы.

По ее словам, два других предусловия - внесение правки в принятый недавно закон о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) и соблюдение предельного дефицита госбюджета.

Верховная Рада 12 июля внесла необходимые правки в законодательство о ВАКС.

