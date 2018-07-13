Финансовые новости
- |
- 13.07.18
- |
- 10:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Нефьодов раскрыл приватизационные планы власти
18:59 12.07.2018 |
Такой прогноз высказал первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов.
"Успешно будет, если мы проведем один конкурс по приватизации объекта большой приватизации и доведём его конца, отберем эффективных советников для десятка объектов большой приватизации и продадим 100-150 объектов малой приватизации", - заявил Максим Нефьодов в ходе дискуссии "Есть ли общественный спрос на честную приватизацию".
Он отметил, что в краткосрочной перспективе альтернативы приватизации не существует, но при этом начинать приватизацию нужно было ещё в 2015 году.
"Нужно было сконцентрировать усилия на продаже активов, а не на изменении корпоративного управления", - сказал Максим Нефьодов.
"Четыре года прогресс в приватизации был нулевой", - сказал глава стратегической группы советников по поддержке реформ Украины (SAGSUR) Иван Миклош.
Одной из причин он назвал недостаточность политической воли.
По его мнению, ошибкой является то, что в Украине нет министерства приватизации. "Это должен быть ответственный государственный орган, а ФГИ должен быть исполнителем", - пояснил Иван Миклош.
Член ОО "Центр экономической стратегии" Андрей Бойцун считает, что первым может быть приватизирована компания "Центрэнерго". "Это должна быть честная и прозрачная приватизация. В таком случае эффект от приватизации будет намного больше, чем просто поступления в бюджет", - считает он.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Американские лоббисты отчитались о полученных от Украины деньгах
|Новая ставка Нацбанка не ударила по курсу доллара, но может
|Порошенко обсудил с Трампом «Северный поток-2» и его предстоящую встречу с Путиным 16 июля
|Рада постановила передать все подследственные дела Антикоррупционному суду после начала его работы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нефть WTI готовится к максимальному за 5 месяцев недельному падению, Brent торгуется ниже $74,3
|Цена на золото колеблется 13 июля на фоне динамики курса доллара
|Американские лоббисты отчитались о полученных от Украины деньгах
|Нефьодов раскрыл приватизационные планы власти
|Цены на нефть возобновили снижение 12 июля, Brent подешевела до $72,71 за баррель
|Сети АЗС 12 июля подолжали подымать цены на автогаз
Это интересно
|В Google Pay появилась возможность переводов денег между пользователями
|MINI и Great Wall будут вместе выпускать электрокары
|The Pirate Bay предупредил пользователей о майнинге на их компьютерах
|Facebook оштрафовали на более $600 тыс. за скандал с Cambridge Analytica - СМИ
|Apple защитила iPhone от спецслужб. Защиту взломали за день
|Криштиану Роналду переходит в Ювентус
|Выпуск батарей для электромобилей в Германии наладят китайцы