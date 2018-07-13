Нефьодов раскрыл приватизационные планы власти

Такой прогноз высказал первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов.

"Успешно будет, если мы проведем один конкурс по приватизации объекта большой приватизации и доведём его конца, отберем эффективных советников для десятка объектов большой приватизации и продадим 100-150 объектов малой приватизации", - заявил Максим Нефьодов в ходе дискуссии "Есть ли общественный спрос на честную приватизацию".

Он отметил, что в краткосрочной перспективе альтернативы приватизации не существует, но при этом начинать приватизацию нужно было ещё в 2015 году.

"Нужно было сконцентрировать усилия на продаже активов, а не на изменении корпоративного управления", - сказал Максим Нефьодов.

"Четыре года прогресс в приватизации был нулевой", - сказал глава стратегической группы советников по поддержке реформ Украины (SAGSUR) Иван Миклош.

Одной из причин он назвал недостаточность политической воли.

По его мнению, ошибкой является то, что в Украине нет министерства приватизации. "Это должен быть ответственный государственный орган, а ФГИ должен быть исполнителем", - пояснил Иван Миклош.

Член ОО "Центр экономической стратегии" Андрей Бойцун считает, что первым может быть приватизирована компания "Центрэнерго". "Это должна быть честная и прозрачная приватизация. В таком случае эффект от приватизации будет намного больше, чем просто поступления в бюджет", - считает он.