НБУ ожидает приезда миссии МВФ летом

Национальный банк ожидает приезда миссии Международного валютного фонда летом текущего года.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава НБУ Яков Смолий, передают Українські Новини.

"Мы неоднократно говорили о том, что миссия прибудет после того, как Украина выполнит все обязательства. Мы надеемся, что сегодня Верховная Рада проголосует одну из поправок в закон об Антикоррупционном суде", - сказал он.

Действующая программа кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) началась в марте 2015 года и будет длиться до марта 2019 года.

Общий объем программы составляет 17,5 млрд долларов, тогда как Украина пока привлекла только 8,7 млрд долларов из всей суммы (первый транш на 5 млрд долларов - в марте 2015 года, второй - на 1,7 млрд долларов в августе 2015 года, третий - на 1 млрд долларов в сентябре 2016 года, четвертый - на 1 млрд долларов в апреле 2017 года).