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НБУ ожидает роста цен на газ и комуслуги на 25% в 2018
14:39 12.07.2018 |
Национальный банк ожидает роста цен на газ и жилищно-коммунальные услуги на 25% в 2018 году.
Об этом в ходе пресс-конференции сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, передают Українськi Новини.
"Мы ожидаем, что рост цен на газ и комуслуги в этом году будет на уровне 25%. Влияние этого повышения (на инфляцию) где-то 0,9 п.п.", - сказал он.
При том Сологуб добавил, что в следующем году НБУ закладывает повышение цен на газ и жилищно-коммунальные услуги на 15%.
"Если посмотреть на украинские цены и на мировые, то это разница где-то в 40%. Мы полагаем, что этот дифференциал будет преодолен где-то за 2 года", - добавил он.
Как сообщали Українськi Новини, Национальный банк ухудшил прогноз размещения Украиной еврооблигаций с 2,5 млрд долларов до 1,5 млрд долларов в 2018 году.
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