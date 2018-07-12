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НБУ прогнозирует получение транша от МВФ в $2 млрд в 2018
14:16 12.07.2018 |
Национальный банк прогнозирует получение транша от Международного валютного фонда в размере около 2 млрд долларов в текущем году.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Отмечается, что реформы крайне важны для обеспечения макрофинансовой стабильности и устойчивого экономического роста в долгосрочной перспективе.
"А доступ к официальному финансированию от МВФ и других внешних партнеров позволит правительству привлекать долговые ресурсы на международных рынках капитала на приемлемых условиях", - говорится в сообщении.
Национальный банк ожидает, что необходимые реформы будут осуществлены, и в 2018 году Украина получит около 2 млрд долларов от МВФ, а также кредиты от ЕС и Всемирного банка.
Это позволит увеличить международные резервы до 20,7 млрд долларов на конец текущего года.
Однако в 2019 и 2020 годах через пиковые выплаты по внешнему государственному долгу платежный баланс будет сведен с дефицитом, и международные резервы будут на уровне около 20 млрд долларов.
Как сообщали Українські Новини, НБУ сохранил прогноз инфляции на 8,9% на конец года.
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