Рада разрешила предприятиям «Укроборонпрома» не отдавать долги России

Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в законы Украины по решению некоторых вопросов задолженности предприятий оборонно-промышленного комплекса - участников Государственного концерна "Укроборонпром" перед государством-агрессором и/или государством-оккупантом и обеспечения их стабильного развития (регистрационный номер 6697).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 244 народных депутата при минимальном необходимом количестве в 226 голосов.

Этим законом в Законе Украины "О международном частном праве" устанавливается, что в Украине не могут быть признаны и исполнены решения иностранных судов по делам о взыскании задолженности с предприятия оборонно-промышленного комплекса, внесенного в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, в пользу юридического лица государства-агрессора и/или государства-оккупанта, или юридического лица с иностранными инвестициями, или иностранного предприятия государства-агрессора и/или государства-оккупанта.

Соответствующее положение вносится и в Закон Украины "Об исполнительном производстве".

Также в Законе Украины "О некоторых вопросах задолженности предприятий оборонно-промышленного комплекса - участников Государственного концерна "Укроборонпром" и обеспечения их стабильного развития", в частности, предусматривается установить, что в отношении обязательств по взысканию задолженности, где кредитором (взыскателем) является юридическое лицо государства-агрессора и/или государства-оккупанта, или юридическое лицо с иностранными инвестициями, или иностранное предприятие государства-агрессора и/или государства-оккупанта, а должником - предприятие ОПК, которое внесено в перечень объектов госсобственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, принудительное исполнение решений о взыскании задолженности не допускается.

Кроме того, устанавливается, что подлежат остановке уже открытые и не допускаются к открытию новые исполнительные производства и меры принудительного исполнения решений о взыскании задолженности со стратегических предприятий ОПК.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров одобрил стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины на период до 2028 года, разработанной Министерством экономического развития и торговли.