ГФС констатирует рост количества протоколов о нарушении таможенных правил за 6 мес.-2018 на 58%

Государственная фискальная служба (ГФС) Украины констатирует возрастание количества протоколов о нарушениях таможенных правил: на 58% в первом полугодии 2018 года - до 22,4 тыс. по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщило ведомство на сайте.

"Более чем в 2,6 тыс. дел о нарушении таможенных правил временно изъято предметы правонарушений на сумму 389 млн грн", - цитирует пресс-служба директора департамента организации противодействия таможенным нарушениям и международного взаимодействия ГФС Василия Поезда.

В среднем по каждому делу изъято предметов правонарушения на 149 тыс. грн, что на 12% больше по сравнению со средним показателем за шесть месяцев 2017 года, уточняет ГФС.

В то же время сумма примененных штрафов за этот период выросла в 2,7 раза- до 9,27 млрд грн, свидетельствует статистика ГФС.

Согласно сообщению, таможни передали на рассмотрение в суд более 2,8 тыс. дел о нарушениях таможенных правил. По итогам их результатам рассмотрения суд взыскал штрафов и конфискации на сумму 210 млн грн.

"В то же время суды закрыли производства по 377 делам о нарушении таможенных правил на 231 млн грн, что на 21% меньше - по количеству и на 25% - по стоимости предметов правонарушений по сравнению с соответствующим периодом прошлого года", - указывается в сообщении.