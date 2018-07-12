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МЭРТ рассчитывает на запуск новой программы сотрудничества с МВФ в 2020г
12:47 11.07.2018 |
Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) рассчитывает на открытие Международным валютным фондом (МВФ) новой программы сотрудничества с Украиной в 2020 году.
Соответствующие ожидания содержатся в проекте правительственного постановления о прогнозе социального и экономического развития на 2019-2021 годы, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина".
В документе, в частности, приводится прогноз чистого использования ресурсов МВФ. Базовый и расширенный сценарии (включает дополнительные положительные и негативные факторы) на 2020 год, в частности, предполагают превышение поступлений от Фонда над выплатами на $0,7 млрд, пессимистичный - превышение выплат над поступлениями на $0,3 млрд.
Прогноз на 2021 год по первым двум сценариям предполагает чистые поступления от МВФ в сумме $1 млрд, по пессимистичному - нулевые.
Согласно данным, представленным на сайте МВФ, Украине в 2020 году предстоит выплатить Фонду $948,14 млн, в том числе $788,02 млн основной суммы долга, в 2021 году -$1,087 млрд, в том числе $968,54 млн основной суммы долга.
Прогноз МЭРТ на 2019 год предполагает чистую выплату Фонду по всем трем сценариям в сумме $1,7 млрд, при том, что по данным МВФ Украине в следующем году предстоит перечислить Фонду $1,348 млрд, в том числе $1,153 млрд в счет погашения основной суммы долга.
Как сообщалось, открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $17,5 млрд) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 годах до SDR0,44 млрд ($0,62 млрд). Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнением ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.
После прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, однако Фонд решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый - 3 апреля 2017 года.
С июля 2017 года Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу: Фонд настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30% до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках, тогда как премьер считает такое резкое повышение неоправданным.
По словам источника в правительстве, за это время украинская сторона предложила МВФ уже не менее восьми вариантов изменения формулы цены на газ, которые позволили бы уйти от "неподъемного для обычных граждан" повышения цены, на котором настаивает Фонд.
Позиция Фонда является достаточно жесткой, так как правительство в минувшем году приняло решение о таком повышении газовых цен, что позволило Украине получить транш кредита МВФ, однако впоследствии в одностороннем порядке отказалось от его выполнения.
Директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард 19 июня 2018 года заявила, что выполнение предусловия, касающегося цен на газ, является критически важным для завершения текущего пересмотра поддерживаемой МВФ программы.
По ее словам, два других предусловия - внесение правки в принятый недавно закон о Высшем антикоррупционном суде и соблюдение предельного дефицита госбюджета.
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