Маркарова подписала изменения в три соглашения с ЕИБ

И.о. министра финансов Оксана Маркарова подписала изменения в три соглашения между Украиной Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), каждое из которых предусматривает привлечение 400 млн евро.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

Соглашение по проекту "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины" было подписано 23 июля 2015 и ратифицировано Законом Украины от 03.02.2016 № 975-VIII.

Им предусмотрено, что ЕИБ выплачивает кредит до 36-ти траншей в размере не менее 5 млн евро каждый, причем каждый следующий выдают только после того, как предыдущий выплачен минимум на 80%.

Но в процессе реализации проекта оказалось, что эти условия нужно подкорректировать.

Письмо "Отказ от ограничений и внесении изменений" в Финансовое соглашение, которое подписала Оксана Маркарова, создает оптимальные условия для выборки средств в рамках Программы развития муниципальной инфраструктуры Украины.

Внесение изменений в Финансовое соглашение по проекту "Основной кредит для аграрной отрасли - Украина" (подписано 28 декабря 2015, ратифицирована Законом Украины от 20.09.2016 № 1530-VIII.), позволяет начать использование средств займа, который станет перспективным источником долгосрочного кредитования аграрного сектора экономики Украины.

Согласно Финансовому соглашению по проекту "Основной кредит для малых и средних предприятий и компаний со средним уровнем капитализации", кредитные средства от Европейского инвестиционного банка будут направлены на расширение возможностей финансирования реального сектора экономики, поддержку развития частного сектора экономики, в частности проектов малого и среднего предпринимательства.

Внесение изменений в него будет способствовать продолжению срока доступности средств займа, благодаря чему будет расширен круг предприятий малого и среднего бизнеса, получат доступ к долгосрочным финансовым ресурсам.