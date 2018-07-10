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НБУ намерен пересмотреть прогнозы по инфляции на 2018-2020гг
19:03 10.07.2018 |
Национальный банк Украины (НБУ) намерен пересмотреть прогнозы по динамике потребительской инфляции на 2018-2020 гг., сообщается на веб-сайте центробанка.
В то же время в сообщении отсутствует упоминание о характере предстоящего пересмотра - улучшены или ухудшены.
Новые прогнозы будут обнародованы на предстоящем 12 июля брифинге НБУ по монетарной политике.
Комментируя данные Государственной службы статистики по изменению индекса потребительских цен в июне 2018 года к июню 2017 года, НБУ указывает: снижение инфляции было ожидаемым, ее показатель оказался несколько ниже траектории прогноза, обнародованного в инфляционном отчете за апрель 2018 года.
Действующий прогноз НБУ предполагает замедление потребительской инфляции до 8,9% - к концу текущего года и возврат в целевой диапазон - 6% ± 2 п.п. - в середине 2019 года.
Вместе с тем ранее центробанк предупреждал, что указанный прогноз актуален только при условии реализации его ключевого предположения - дальнейшего продвижения в осуществлении структурных реформ, в частности, в рамках программы расширенного финансирования Международного валютного фонда.
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