Верховная Рада намерена увеличить гарантийный взнос для участников земельных торгов с 5% до 50% годовой арендной платы, а также предусмотреть, что арендная плата за земучастки, переданные в аренду на торгах, не может быть уменьшена в течение срока действия договора аренды.

За принятие за основу законопроекта №8121 проголосовали 232 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Так, законопроектом предусмотрено, что арендная плата за земельные участки государственной и коммунальной собственности, переданные в аренду на земельных торгах, не может быть уменьшена по согласию сторон в течение срока действия договора аренды, а также при его возобновлении.

Кроме того, предлагается увеличить размер гарантийного взноса по лоту до 50% стартового размера годовой платы за пользование земучастком, но не менее 500 и не более 5 000 необлагаемых налогом минимумов доходов.

Также предусмотрена автоматизация взаимодействия между Государственным земельным кадастром и Государственным реестром имущественных прав на недвижимое имущество с целью сделать невозможными случаи двойной регистрации договоров аренды земли.

При этом прописаны 2 вида договоров аренды: с пролонгацией и без.

Как сообщали Українські Новини, законопроект №8121 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты по противодействию рейдерству" был зарегистрированном в Раде 14 марта, среди авторов законодательной инициативы - Иван Мирошниченко ("Объединение "Самопомощь"), Александр Бакуменко (БПП), Олег Кулинич ("Партия "Видродження"), Олег Ляшко и другие.

В прошлом году Кабинет Министров решил создать в регионах оперативные штабы по противодействию рейдерству в аграрном секторе.