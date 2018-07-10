Финансовые новости
- |
- 10.07.18
- |
- 19:42
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Рада намерена увеличить гарантийный взнос для участников земельных торгов с 5% до 50% годовой арендной платы
Верховная Рада намерена увеличить гарантийный взнос для участников земельных торгов с 5% до 50% годовой арендной платы, а также предусмотреть, что арендная плата за земучастки, переданные в аренду на торгах, не может быть уменьшена в течение срока действия договора аренды.
За принятие за основу законопроекта №8121 проголосовали 232 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
Так, законопроектом предусмотрено, что арендная плата за земельные участки государственной и коммунальной собственности, переданные в аренду на земельных торгах, не может быть уменьшена по согласию сторон в течение срока действия договора аренды, а также при его возобновлении.
Кроме того, предлагается увеличить размер гарантийного взноса по лоту до 50% стартового размера годовой платы за пользование земучастком, но не менее 500 и не более 5 000 необлагаемых налогом минимумов доходов.
Также предусмотрена автоматизация взаимодействия между Государственным земельным кадастром и Государственным реестром имущественных прав на недвижимое имущество с целью сделать невозможными случаи двойной регистрации договоров аренды земли.
При этом прописаны 2 вида договоров аренды: с пролонгацией и без.
Как сообщали Українські Новини, законопроект №8121 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты по противодействию рейдерству" был зарегистрированном в Раде 14 марта, среди авторов законодательной инициативы - Иван Мирошниченко ("Объединение "Самопомощь"), Александр Бакуменко (БПП), Олег Кулинич ("Партия "Видродження"), Олег Ляшко и другие.
В прошлом году Кабинет Министров решил создать в регионах оперативные штабы по противодействию рейдерству в аграрном секторе.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Киевсовет взял финансовые обязательства по выплате долга Киевского метрополитена Укррослизингу за поставку 100 вагонов метро в 2009
|Холодницкий сомневается в психическом здоровье Сытника
|Украинцы теперь смогут обменивать земельные участки
|Аналитики предупреждают инвесторов о вероятном переносе переговоров Украины с МВФ на осень
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ намерен пересмотреть прогнозы по инфляции на 2018-2020гг
|Рада намерена увеличить гарантийный взнос для участников земельных торгов с 5% до 50% годовой арендной платы
|Минэнергоугля хочет возобновить совместное с российским ТВЭЛ строительство завода по производству ядерного топлива
|Украинские производители органической продукции должны будут ежегодно проходить сертификацию - закон
|Украинцы теперь смогут обменивать земельные участки
|В сентябре будет запущен пилотный проект по реализации ЕКС для таможенных платежей
Это интересно
|Xiaomi представила механизированную электросушилку для белья
|Citroen придумал очки от укачивания. Технологию позаимствовали у моряков
|Полиция Турции арестовала создателей «национальной криптовалюты» Turcoin
|Исследователи: Смартфоны не подслушивают пользователей. Они за ними подглядывают
|Файлы Google Docs оказались доступны в Яндексе
|Американская компания Aura анонсировала «первые в США пятизвездочные полеты на самолете»
|Корейцы сделали сканер отпечатков с датчиком температуры тела