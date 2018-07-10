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В сентябре будет запущен пилотный проект по реализации ЕКС для таможенных платежей
15:33 10.07.2018 |
Министерство финансов вместе с Государственной фискальной службой и Государственной казначейской службой переходят в активную фазу внедрения Единого казначейского счета (ЕКС) ГФС для уплаты предприятиями таможенных платежей.
В Минфине сообщили, что в сентябре этого года будет запущен пилотный проект по реализации ЕКС, и все предприятия смогут по желанию использовать ЕКС для уплаты таможенных платежей.
При этом с 16 апреля 2019 года «единый счет» будет использоваться всеми предприятиями в обязательном порядке.
"Таможенные платежи, подлежащие уплате при таможенном оформлении, должны быть перечислены на счет таможни до момента подачи таможенной декларации", - отметили в министерстве.
Сейчас каждая таможня имеет собственный казначейский счет. Поэтому предприниматель, осуществляющий таможенное оформление в различных таможнях (например, Киевской, Одесской, Львовской), должен перечислять таможенные платежи на 3 отдельные счета.
Единый казначейский счет упрощает эту процедуру. ЕКС предполагает наличие у предпринимателя только одного счета, с которого будут списываться таможенные платежи при таможенном оформлении в любой таможне.
В Минфине добавили, что единый счет сокращает время на прохождение таможенного оформления и создаются благоприятные условия для ведения бизнеса в Украине.
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