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ГФС закупила сканирующие системы для таможни за 701,4 млн гривен
10:52 10.07.2018 |
Государственная фискальная служба (ГФС) закупила сканирующие системы стационарного типа для таможни за 701,4 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.
9 июля 2018 года на официальном портале обнародования информации о публичных закупках Украины ProZorro состоялся аукцион по закупке сканирующих систем стационарного типа для осмотра грузовых транспортных средств и контейнеров для оснащения пунктов пропуска.
В первом лоте по приобретению трех сканирующих систем с ожидаемой стоимостью 390 млн гривен победила компания Arempa International Ltd FZC.
ГФС отмечает, что окончательное предложение по лоту составило 219 млн гривен.
Победу во втором лоте по приобретению еще трех сканирующих систем получила компания NUCTECH COMPANI LIMITED с окончательным предложением - 218 млн гривен.
Ожидаемая стоимость лота составляла 390 млн грн.
В третьем лоте по приобретению четырех сканирующих систем победу также получила NUCTECH COMPANI LIMITED.
Ожидаемая стоимость лота составляла 520 млн гривен, окончательное предложение - 264,4 млн гривен.
ГФС констатирует, что общая экономия средств, предназначенных на закупку сканирующих систем для оснащения пунктов пропуска на государственной границе, составляет 598,6 млн гривен.
"Конкурс был максимально открытым, мы привлекли лидеров рынка, поэтому неудивительно, что конкуренция в ходе торгов оказалась очень жесткой… - отметил и.о. председателя ГФС Мирослав Продан, - …Мы получили экономию для госбюджета в размере почти 600 млн гривен. Это ресурс для того, чтобы закупить дополнительные технические средства контроля".
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